京都市内でクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝が展開するカフェ「ＣＬ Ｆａｓｈｉｏｎ＆Ｃａｆｅ」で先日、ルメール騎手が手掛けるファッションブランド「ＣＬ ｂｙ Ｃ．ルメール」主催による新コレクション発表会が行われた。

サンデーレーシングとのコラボレーションによる各３１６着限定の新作４点。サンデーレーシングをイメージしたカラーリングのポロシャツ２点と、Ｇ１を６勝した名牝グランアレグリアへの敬意を示した白と黒のＴシャツ。サンデーレーシング取締役・吉田真由美氏は「馬の名前が『大歓声』という意味です。当時はコロナ禍だったんですけど、クリストフを背に大歓声を浴びていくというイメージです。歓声が増えていく素敵なデザインで、競馬ファンだけではなく、一般の方にも広まっていけばと思います」とブランドがファンに愛されることを願っていた。

また、同コレクションの売り上げの５％が全日本高等学校馬術連盟に寄付される。同連盟の副理事長の河北浩峰氏は「乗馬のオリンピック選手を育てるのがもちろんではありますが、学校を卒業したら競馬の世界、馬産業界で優秀な人材を送り出したいと思っております。ご寄付を受けまして、さらにこの商品、競馬のことを子どもたちに伝えながら、より良い人材を発掘していきたいと思っております」と感謝の気持ちを示した。

全４アイテムは１０日からブランド公式サイト、ＣＬ Ｆａｓｈｉｏｎ＆Ｃａｆｅ、阪急メンズ大阪のポップアップストアで販売開始予定となっている。