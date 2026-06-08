ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は８日、７日の女子プロゴルフツアー「ヨネックスレディス最終日」で２位に３打差の首位からスタートした吉田鈴（りん）が、３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算８アンダーで念願のツアー初優勝を飾ったことを報じた。

総合司会を務める安住紳一郎アナウンサーは「お姉さんの吉田優利さんもプロゴルファーで、すでにツアーで４勝しています。姉妹で優勝するのは、日本の女子プロツアー４組目ということなんだそうです」と紹介した。

続けて「福嶋晃子・浩子姉妹がやはり一番有名かもしれませんが、２人で２５勝、レジェンドですよね。あとの３組は現役で堀奈津佳・琴音姉妹が２人で５勝。そして双子の岩井明愛・千怜姉妹が１４勝。ここに今回の吉田姉妹が加わったということになります」と伝えた。

さらに「やはり、きょうだいだと比べられるということでね。ご本人たちは、いろいろ苦労、苦悩もあるようですが、やっぱり見ている方としては華やかですし、話題性もありますので、どうしても期待をしてしまう…そういうところがあるかもしれません」とコメントしていた。