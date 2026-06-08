マリモクラフトが、「星のカービィ」の絵本シリーズ『いつでもカービィ』の新刊発売を記念したグッズを展開。

最新巻となる『ぜんぶキミの魔法』が販売されることを記念して、歴代シリーズも含めた6種のマスコットや様々な雑貨が新登場します！

マリモクラフト「星のカービィ」絵本『ぜんぶキミの魔法』販売記念グッズ

発売日：2026年6月19日(金)より対象の店舗にて順次販売開始

販売店舗：書籍取扱店舗、カービィ公式ショップ

※店舗によって取り扱い商品が異なります

「星のカービィ」の絵本シリーズとして、小学館から刊行されている『いつでもカービィ』

シリーズ累計32万部を突破し、多くの人から愛されている作品です！

そんな人気シリーズの最新刊『ぜんぶキミの魔法』発売を記念して、歴代のアートを使用した新作グッズが、マリモクラフトから登場。

今までリリースされた『いつでもカービィ』シリーズの作品は、漫画家の谷口あさみ先生が原作を担当されています。

クリエイティブはイラストレーターのるるてあ先生やヒョーゴノスケ先生、Caho.先生、動画クリエイターのからめる先生に人気お菓子クリエイターのまんなたぬき先生が担当してきました。

今回発売される最新刊では「シナモロール」など数多くの人気キャラクターを手がけた「おくむらみゆき」先生がイラストを担当。

その発売に合わせて、新作のオリジナル商品が企画されました！

マスコットをはじめとする数々のグッズは、絵本の中の印象的なシーンを多数盛り込んだ、限定デザイン。

『いつでもカービィ』 シリーズのイラストを手掛けた先生方の個性が光る、豊富なラインナップになっています。

『いつでもカービィ』の優しい世界を身近に感じられる、こだわりのグッズを紹介していきます☆

ボールチェーンマスコット

価格：各1,980円(税込)

種類：全6種

2022年8月の発売時には完売が相次いだ人気グッズ「ぬいぐるみマスコット」シリーズに、新しく2種を加えて「ボールチェーンマスコット」として販売決定。

絵本シリーズのイラストを担当した、各先生が描く「星のカービィ」を再現しています☆

まんなたぬき先生と、おくむらみゆき先生のイラストを元にしたマスコットは、今回初のグッズかとなり注目です！

3連アクリルキーホルダー

価格：各1,320円(税込)

種類：全4種

3種類のチャームがついたアクリルキーホルダーは、カニカン仕様。

1つずつ取り外して、バラでも使えます☆

箔押しミニノート

価格：660円(税込)、1BOX 7,920円(税込)

種類：全12種 ※ランダム商品

全12種からランダムで登場するミニノートは、表紙にきらめく箔押しをほどこしたデザイン。

角を丸くしていて、まるで絵本のようなかわいらしさです！

パタパタメモ

価格：770円(税込)

パタパタ広げて、折りたためる、6つの柄が入ったパタパタメモ。

パッケージは可愛らしいブック型で、コンパクトに持ち歩けます☆

フレークシール

価格：880円

36種類ものデザインが入ったフレークシール。

絵本シリーズのいろいろなイラストがシールになっています！

ボールペン2本セット

価格：1,540円(税込)

種類：全3種

2本セットのボールペンは、軸部分にイラスト入り。

ボール径0.5ミリの黒インキで、使いやすい筆記具です☆

スマホに入るサイズのステッカー4枚セット

価格：各880円(税込)

種類：全3種

スマホに入るサイズのステッカーが4枚入ったセット。

絵本のイラストを色々な場所に貼り付けて楽しめます！

サガラステッカー

価格：各990円(税込)

種類：全6種

もこもこのサガラ刺繍で「星のカービィ」をキュートに表現。

シールとして貼り付けられるほか、アイロンで接着することもできます☆

巾着Mサイズ

価格：各990円(税込)

種類：全3種

※画像は表裏を掲載しています

表と裏、両面にかわいいデザインが入った巾着。

どちらの面を見せるか迷ってしまいそうな愛らしさです！

ブックトートバッグ

価格：2,860円(税込)

種類：全6種

本やお財布などをいれて、ちょっと出かけたいときに便利なコンパクトサイズのトートバッグ。

星型のカラビナがアクセントになっており、内ポケットもあって便利に使えます！

『いつでもカービィ』グッズ特設コーナー開催書店

開催店舗：

・TSUTAYAレイクタウン（〒343-0828 埼玉県 越谷市 レイクタウン4丁目2番地2 イオンレイクタウンKaze 2F）

・丸善丸の内本店（〒100-8203 東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ1階〜4階）

・未来屋書店成田店（〒286-0029 千葉県成田市ウイング土屋24番地）

・ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店（〒663-8204 兵庫県西宮市高松町１４−２ 阪急西宮ガーデンズ 4階）

・丸善博多店（〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ8階）

⼀部書店では、『いつでもカービィ』シリーズのグッズの発売に合わせて特設コーナーを展開。

シリーズのグッズを集めたコーナーで、じっくりグッズを選べます！

シリーズ最新刊の発売を記念して、歴代のイラストを使った新作グッズを展開。

マリモクラフトの「星のカービィ」絵本『ぜんぶキミの魔法』販売記念グッズは、2026年6月19日より順次、対象の店舗にて販売開始です！

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※商品画像は全てイメージです（実際の商品とは異なる場合があり、画像の縮小率は同一ではありません）

※販売商品は状況により予告なく変更、中止になる場合があります

※在庫状況など取り扱い商品についてのお問い合わせは、各店舗に直接連絡ください

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