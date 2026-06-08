米国アリゾナ州の住宅街に現れたクマが木の上に登った後、麻酔銃を撃たれて落下する瞬間を、警察と野生動物当局の職員らが防水シートで受け止める映像が公開された。

4日、アリゾナ州サフアリータ警察は最近、公式SNS（ソーシャルメディア）を通じて、住宅街に出没したクマの救出映像を公開した。

この救出劇は2日夕方、ツーソン南部に位置するランチョ・サフアリータ（Rancho Sahuarita ）地区で発生した。住民たちは住宅街周辺を徘徊していたクマを発見し、警察に通報した。クマはしばらく住宅街を歩き回った後、近くの木に登ったという。警察はクマが人身被害を引き起こしたり、車両や住宅地へ飛び込んだりする事態を防ぐため、麻酔銃を使用することを決めた。

公開された映像には、麻酔銃を撃たれたクマが木の枝の間で徐々に力を失っていく様子が映っている。現場にいた警察官と野生動物当局の職員は、クマが落下する地点を予測し、大きな防水シートを広げて落下に備えていた。関係者の一人が「降りてくる。木に引っかかっているようだ」と話す間にも、クマは少しずつ滑り落ち、最終的に防水シートの上へ落下した。しかしクマの重さによって、防水シートを支えていた人々は一瞬よろめき、その過程で一人の男性がクマの方へ倒れ込む場面も捉えられた。

幸いクマは大きなけがを負うことなく確保され、その後、野生動物当局によって安全な場所へ移送されたという。警察は「アリゾナ州野生動物当局がクマに対して安全に麻酔をかけ、その後移送した」と説明した。一連の映像を見たインターネット上の人々の間からは、「クマより人間の方が危なそうだ」「防水シートでクマを受け止めるなんていう場面は初めて見た」「倒れた男性のせいで最後はもっとヒヤッとした」といった反応が寄せられた。