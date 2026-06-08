メズム東京、オートグラフ コレクションに、夏のローマの昼下がりをテーマにした生ハムとメロンの「レイヤード・パフェ」が登場。

バジルの葉やオリーブオイルの粒が香りと味わいのアクセントを添え、ひと口ごとに異なる表情を見せる「レイヤード・パフェ」です。

メズム東京、オートグラフ コレクション「ウィスク」生ハムとメロンの「レイヤード・パフェ」

料金：レイヤード・パフェ 2,800円(税・サ込)／ドリンク付きセット（お茶もしくはコーヒーおかわり自由） 4,000円(税・サ込)

提供期間：2026年7月1日（水）〜9月30日（水）※数量限定、なくなり次第終了

提供時間：＜月〜金曜日＞14:00〜22:00、＜土・日・祝日＞12:00〜22:00

提供場所：メズム東京16階 バー＆ラウンジ「ウィスク」

予約：Webまたはメズム東京代表 Tel 03‐5777‐1112

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」

16階バー＆ラウンジ「ウィスク」では、季節ごとにテーマを変えて「レイヤード・パフェ」が提供されています。

2026年7月1日から9月30日までの期間限定で登場するのは、夏のローマの優雅な昼下がりをテーマにした生ハムとメロンの「レイヤード・パフェ」

1960年代以降のローマに息づく、華やかで洗練された食文化や夕暮れ前の軽やかに食前酒を楽しむ“アペリティーボ”文化から着想を得ました。

そのテーマから、デザートでありながら、食事のようにも楽しめるパフェに仕上げられています。

主役となるのは、夏らしく、瑞々しいフレッシュメロンと塩味や旨みが広がる生ハム。

そこに、マスカルポーネやヨーグルト、ピスタチオにトマト、バジル、ライムなどを重ねています。

さっぱりした口当たりの中に、チーズのコクやハーブの香り、トマトの酸味が重なる構成です。

メロンのジュレと果肉が瑞々しい甘みを添え、マスカルポーネのムースにピスタチオガナッシュクリームを重ね、なめらかで濃厚な味わいに。

また、フルーツトマトを使用したトマトのジュレとヨーグルトムース、グリッシーニを砕いたクランブルが、甘味・塩味・酸味・香ばしさをうまく調和させています！

グラスの下層にあるのは、ライムとバジルのジュレ。

一番下にいくと、爽やかな香りが口の中に広がる、驚き満載な味わいを楽しめる構成です。

そして、トップには生ハムをバラの花びらのようにあしらい、ローマの昼下がりを想起させる見た目に！

バジルの葉やオリーブオイルの粒が香りと味わいのアクセントを添え、ひと口ごとに異なる表情を見せる「レイヤード・パフェ」です。

浜離宮恩賜庭園の緑と東京湾の水辺の景色を望むバー＆ラウンジ「ウィスク」で、メズム東京だけの夏季限定パフェとともに、涼やかな午後のひとときを過ごせます☆

※生ハムメロンについて：生ハムとメロンの組み合わせは、古代ローマの食養生における、メロンの「冷たく湿った性質」を、生ハムのような塩気のある食材で補うという考え方に由来するといわれています。

また、19世紀末のイタリア料理書にも登場する伝統的な組み合わせであり、1960年代以降には、夏の前菜として広く親しまれるようになったとされています。

トップ：メロンと生ハムのデコレーション

パフェのトップには、瑞々しいメロンと塩味・旨みをまとった生ハムを、華やかにあしらわれています。

ローマの昼下がりを想起させる見た目に仕上げています！

バジルの葉とオリーブオイルの粒、柔らかなグリッシーニを絡めて味わいます。

一層目：ヨーグルトムース

一層目は、パフェ全体に爽やかな印象を与える、軽やかな酸味を持つヨーグルトムース。

生ハムやチーズのコクを受け止め、夏らしいすっきりとした後味が楽しめます。

二層目：フルーツトマトのジュレ

二層目には、甘みと酸味のバランスが特徴のフルーツトマトを使用したジュレを。

メロンの甘さやマスカルポーネのコクに、みずみずしい酸味と華やかな赤の彩りを添えます！

三層目：マスカルポーネムースとピスタチオガナッシュクリーム

三層目は、なめらかなマスカルポーネムースの中に、香ばしく濃厚なピスタチオガナッシュクリームを重ねています。

チーズのまろやかさとナッツの余韻が広がり、デザートらしい満足感のある味わいです。

四層目：メロンジュレ＆果肉

夏らしい瑞々しさを感じられるメロンジュレに、果肉を合わせた四層目。

メロン本来のやさしい甘みと香りが、グラスの中で軽やかに広がります！

五層目：ライムとバジルのジュレ

最下層となる五層目は、ライムの酸味とバジルの香りを閉じ込めたジュレ。

食べ進めるほどに爽やかな余韻が広がり、パフェ全体を涼やかに引き締めます。

夏のローマの優雅な昼下がりをテーマに、みずみずしいメロンと塩味・旨みの広がる生ハムを使ったパフェ。

メズム東京、オートグラフ コレクション「ウィスク」の生ハムとメロンの「レイヤード・パフェ」は、2026年7月1日〜9月30日まで提供です！

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