さまざまなジャンルの音楽とダンスを吸収し、咀嚼した上で斬新なパフォーマンスを提示したマイケル。彼に強い影響を及ぼしたアーティストたちとその仕事を振り返る。

【画像】マイケルにとって「母であり姉であり恋人だった」のは…



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マイケルをつくったのは誰なのか？

マイケル・ジャクソンの歌をひと声聞いただけで、あるいは腕や脚の動きを一瞬見ただけで、ぼくたちはそこにとてつもない“天才”を見る。感じる。そして、圧倒される。が、その天才性の裏側には幾人もの先達の功績が横たわっているのだ。

子供時代、ジャクソン5のリード・シンガーとして活動し始めたころのマイケルはソウル・ミュージックのパイオニアたちの躍動を研究し学びながら自分のスタイルを作り上げた。そんな先達のひとりがジャッキー・ウィルソンだ。彼は“ミスター・エクサイトメント”という異名通り、観客を熱狂の渦に巻き込むパフォーマンスでおなじみ。ステージで膝をつき、汗を飛び散らせながら絶叫。舞台の端から端までを使い切るウィルソンの熱いスタイルに幼いマイケルは大いに触発されたらしい。1984年のグラミー賞で『スリラー』が8部門を制覇した際も、マイケルは受賞スピーチで、授賞式の数週間前に他界したばかりだったジャッキー・ウィルソンの名を挙げ、彼への深い敬意を表明していた。

そしてジェイムス・ブラウン。“ファンク”という音楽スタイルを確立したこのファンキー大統領、JBからの影響も大きい。マイケルは公の場で何度も「子供のころ、寝る間も惜しんでテレビにかじりつき、JBの動きをすべてコピーした」と語っている。単なるダンス・ステップを真似ただけでなく、肉体を打楽器として機能させるパーカッシヴな動きやリズムを視覚化する方法論を学んだわけだ。もちろん、例の「アウッ！」というスタッカートの利いたシャウトや息をのむような鋭いブレスもJBから吸収したもの。子供時代に接したこれらすべてが、やがてマイケルならではの切れのいいグルーヴの下地を築いていくことになる。

母であり姉であり恋人だった存在

やがてモータウン・レコードの目にとまり全米デビューが決まってからは、同レーベルの大スターだったダイアナ・ロスが後見人のような存在に。11歳のころ、マイケルは一時期ダイアナの家で過ごしていたこともあるらしい。ダイアナは彼に音楽だけでなく絵画など他ジャンルの芸術について、あるいはスターとしての振る舞いや、ひとりの人間としての感性の養い方など、多くを教え授けたそうだ。マイケルは後に「彼女はぼくにとって母であり姉であり恋人でもあった」と回想している。そんな信頼関係が、やがて78年、映画『ウィズ』での共演につながっていったわけだ。

と、そんなふうに幼いころから幅広い文化への関心を抱いていたマイケルは、その後、ソウル・ミュージックにとどまらず、ビートルズを聞きまくり、テレビ・ショーでフランク・シナトラのナンバーなども歌い、ミュージカル映画を通して1930年代のフレッド・アステア＆ジンジャー・ロジャースの気品のある踊りや、40〜50年代のジーン・ケリーの躍動的なステップに親しみ、70年代のボブ・フォッシーからダンスの概念や振り付けの斬新さを学び、パントマイムのマルセル・マルソーからやがてムーンウォーク誕生の大きなインスピレーションへと結びつくことになる無重力的な動きを取り込み、ドビュッシーなどのクラシック音楽も愛聴し……。過去の様々な財産に接し、その魅力を貪欲に吸収しながら成長していった。

そんな幅広いマイケルの素養を裏でがっちりバックアップしたのが、これまた一筋縄ではいかない広範な音楽的バックグラウンドを持つクインシー・ジョーンズだ。79年のソロ・アルバム『オフ・ザ・ウォール』からマイケルのプロデュースを手がけるようになったクインシーだが、彼は単なるプロデューサーの枠を超え、マイケルの素養を“芸術”にまで磨き上げた最高の錬金術師だった。

クインシーがマイケルに与えたもの

50年代からジャズの世界で頭角を現し、やがて60年代以降はプロデューサーとしてポップ音楽の世界でも多彩なヒット曲を生み出してきた大物。クインシーがマイケルに授けた最大の教えは「ポップ、ロック、ソウル、ジャズ、クラシック。すべての壁を取り払え」というものだった。それを具体化したのが「ビート・イット」でのエディ・ヴァン・ヘイレンのギター・ソロであり、「ガール・イズ・マイン」でのポール・マッカートニーとのデュエット。それらがマイケルの音楽性にさらなる広がりをもたらした。

さらに、映画音楽の作曲家としても超一流だったクインシーはマイケルの曲作りに“物語性”を導入した。「ビリー・ジーン」の長い長いドラム・イントロも、「スリラー」の冒頭の効果音も、こうした聞き手の想像力を刺激するシアトリカルな要素はクインシーからの影響のひとつとして見逃せないものだ。

幼いころ、マイケルの肉体と衝動の基礎を作り上げたのがジャッキー・ウィルソンやジェイムス・ブラウン。成長の途上、マイケルの知性とストーリーテラーとしての深みを完成へと導いたのがクインシー・ジョーンズ。と、そんな感じだろうか。こうした偉大な先達からの影響を天性の柔軟さをもって吸収しながら、“キング・オブ・ポップ”の座を我が物にしたのがマイケル・ジャクソンだった。

（萩原 健太／週刊文春CINEMA）