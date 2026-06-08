◇インターリーグ ドジャース5―13エンゼルス（2026年6月7日 ロサンゼルス）

ドジャースは7日（日本時間8日）、本拠でのエンゼルス戦に敗れ、連勝は2でストップ。同戦の連勝も5で止まった。デーブ・ロバーツ監督（54）は勝敗の分岐点ともなったプレーについて、自身の見解を口にした。

先発・シーハンは0―0の2回1死一塁、7番・マドリガルにABSチャレンジで2度ストライクがボールに覆るなど、14球粘られた末に四球を与えた。続くシリにはフルカウントからの7球目に内角高め直球がボールとなり連続四球。捕手のラッシングはファウルチップをアピールしたが認められなかった。リプレー映像ではバットにボールが当たって軌道が変わるシーンも映し出されたが、微妙な判定に泣き、1死満塁からリベロに先制の中前2点打を許した。

ロバーツ監督は、一連のプレーについて「説明はありませんでした」としたうえで「ああいう判定はリプレー対象にすべきだと思います。以前、死球のリプレーも導入されましたよね。そういう変更は試合に影響を与えます」と語気を強めた。

さらに疑問が残る判定はあった。1―4の5回2死一、三塁、エンゼルス・マドリガルがベシアがカウント2―2から投じた9球目のスライダーをハーフスイング。球審は投球がストライクだとして三振と判定したが、マドリガルのABSチャレンジによって判定は覆り、ボールとなった。捕手のラッシングはスイングに三振を猛アピールしたが、実らなかった。

納得のいかない判定の連続に指揮官も「マドリガルのチェックスイングも私は振っていたと思いましたし、こうしたプレーは試合に影響します。チェックスイングのリプレーについても議論されていますが、今日のような場面を見ると必要性を感じます」と首をひねるだけだった。