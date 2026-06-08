日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「乾咖喱」という漢字を読めますか。汁なしです。

難易度：★★☆☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：ドライカレー

乾咖喱は、日本で独自に発展したカレー料理で、水分を飛ばしながら具材と香辛料を炒め合わせて作る、いわば「汁気のないカレー」です。

名前の「乾」は、「乾いている」「水分が少ない」という意味です。

「咖喱（カリー）」は、明治時代に英語の curry の音に漢字を当てた表記です。当時は外来語の表記が統一されておらず、さまざまな当て字が使われていました。

ドライカレーとひと口に言っても2種類のタイプが存在します。

ひとつは挽き肉を炒めたそぼろ状のタイプ、もうひとつはカレー味のチャーハンのようにご飯を炒めたタイプです。一般には、挽き肉を炒めたそぼろ状のタイプを指すことが多いものの、地域や店によって呼び方に違いがあります。

乾咖喱が日本で広まった背景には、戦後の食文化の変化があります。カレー粉が家庭に普及し、挽き肉が安価で手に入りやすくなったことで、短時間で作れる家庭料理として人気が高まったのです。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】食べ物当て「乾咖喱」 日本独自の料理です（2枚）