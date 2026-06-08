東京ホテルのアジアンディナービュッフェ4選。アジア各国のスパイシーな料理で夏のパワーをチャージ！
◆東京ホテルのアジアンディナービュッフェ4選。アジア各国のスパイシーな料理で夏のパワーをチャージ！
写真：レストランルクレール／京王プラザホテル八王子
本格的な夏を目前に、東京のホテルではアジア各国の料理を集めた夏限定ビュッフェが続々登場中。ベトナムのフォーや生春巻き、タイのヤムウンセン、韓国のサムギョプサル、そしてフィリピン料理の数々などさまざまな各国メニューが並び、目移り必至。スパイスやハーブを利かせたメニューも多く、暑い時期に向けてのパワーチャージにもぴったり。アジアを旅行しているような気分に浸りながら、多彩な味を好きなだけ楽しんで。
この記事の要約レポート
・アジア各国の料理が味わえる東京ホテルの夏限定ディナービュッフェを厳選
・ブラスリーハーモニー／ホテルイースト21東京〜オークラホテルズ＆リゾーツ〜：「アジアン・ナイト・マーケットブッフェ」では27種類のグルメを好きなだけ
・シェフズダイニングシンフォニー／ロイヤルパークホテル：「料理で巡るアジア旅行」をテーマに、ベトナムやタイなどアジア6か国の料理を提供
・カスケイドカフェ／ANAインターコンチネンタルホテル東京：日本・フィリピン友好70周年記念の特別ビュッフェ。フィリピンの豊かな食文化にふれられる
・レストランルクレール／京王プラザホテル八王子：韓国、インド、インドネシアなどのアジアングルメに加え、ハーゲンダッツも食べ放題
◆ブラスリー ハーモニー／ホテル イースト21東京 〜オークラホテルズ＆リゾーツ〜（東陽町）
アジアの夜市に迷い込んだようなビュッフェで夏のパワーをチャージ
19世紀のヨーロピアンクラシックを基調としたエレガントなホテル、「ホテルイースト21東京」にあるオールデイダイニング「ブラスリー ハーモニー」。
こちらでは、アジアの夜市をイメージした「アジアン・ナイト・マーケットブッフェ」が楽しめる。国産牛ローストビーフや香り豊かなフォーをはじめ、海老のココナッツミルク煮やシンガポールチキンライスなど、インパクトのある27種類のグルメが勢揃い。さらにフルーツバーやデザートも充実しており、バラエティ豊かなメニューの中から好きなものを自由に選んで堪能できる。1週間前までの予約で15％オフになるお得なプランも。
開放感あふれる店内でアジアの雰囲気に浸りながら、女子会やデートで至福のひとときを過ごして。
【アジアン・ナイト・マーケットブッフェ】（5/9〜6/28 土日祝日・1週間前までのご予約で15％OFF）
店舗名：ブラスリー ハーモニー／ホテル イースト21東京 〜オークラホテルズ＆リゾーツ〜
住所：東京都江東区東陽6-3-3 ホテル イースト21東京 〜オークラホテルズ＆リゾーツ〜 2F
提供期間：〜2026/6/28（日）
食べ放題制限時間：2時間制
料金：大人5,610円、小人（4〜12歳）3,800円
※税・サ込
◆シェフズダイニング シンフォニー／ロイヤルパークホテル （水天宮前）
アジア6カ国を旅する気分！できたてのアジアングルメを堪能するフードビュッフェ
水天宮前駅直結のロイヤルパークホテル1階にある「シェフズダイニング シンフォニー」。
5・6月のビュッフェは「料理で巡るアジア旅行」がテーマ。ベトナムの生春巻きや、甘酸っぱい味わいがクセになるタイのヤムウンセンといった冷製料理のほか、ホテル自慢の和牛ローストビーフは醤油ベースに玉ねぎと唐辛子を加えたアジアン香味ソースを合わせるなど、アジアの味が楽しめる。さらに、肉汁たっぷりに焼き上げた韓国のサムギョプサルや、やさしい味わいのフォーはシェフができたてをサーブしてくれる。
温製料理やスイーツも揃った盛りだくさんな内容で、まるでアジア6カ国を旅するような本場の味わいを楽しめるから、テーブルでの会話もはずむはず。
アジアンフードブッフェ+メッセージプレート（19:30入店・90分制）
店舗名：シェフズダイニング シンフォニー／ロイヤルパークホテル
住所：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1 ロイヤルパークホテル 1F
提供期間：〜2026/6/28（日）
食べ放題制限時間：90分制
料金：大人6,300円、子供（4〜12歳）4,000円
※4歳未満は無料
※税・サ込
◆カスケイドカフェ／ANAインターコンチネンタルホテル東京（溜池山王）
日本・フィリピン友好70周年を記念した期間限定の特別なフィリピンビュッフェ
溜池山王駅近くのANAインターコンチネンタルホテル東京にある「カスケイドカフェ」。ピッツァを焼く石窯やタンドール窯を備え、食べる喜びを満たしてくれるエンターテインメントビュッフェが人気を集めている。
こちらでは、6月15日から6月30日までの期間限定で、日本・フィリピン友好年（国交正常化70周年）を記念した特別なビュッフェを開催。豚バラ肉のフィリピン風煮込み“アドボ”や、「タロイモの葉のピリ辛ココナッツミルク煮込みシラス添え」といったフィリピン料理を中心に、世界各国の多彩な味わいが用意されている。
異国情緒を感じるフィリピンの豊かな食文化に触れられる、特別なひとときを楽しんで。
【平日ディナー】フィリピンブッフェ 〜友好70周年記念〜（早期予約でお得！）
店舗名：カスケイドカフェ／ANAインターコンチネンタルホテル東京
住所：東京都港区赤坂1-12-33 ANAインターコンチネンタルホテル東京 2F
提供期間：2026/6/15（月）〜6/30（火）
食べ放題制限時間：2時間制
※ビュッフェの料理提供は【平日は21:00まで／土日祝は21:30まで】となります
料金：大人6,720円、お子様（6〜12歳）4,200円
※5歳以下は無料
※税・サ込
◆レストラン ル クレール／京王プラザホテル八王子（八王子）
アジア各国料理の食べ比べで周遊旅行気分。ハーゲンダッツも好きなだけ！
JR八王子駅前にある京王プラザホテル八王子2階の「レストラン ル クレール」。明るく開放感あふれる空間で、シェフこだわりの料理やパティシエ特製の色とりどりのデザートをゆっくりと楽しめる。
こちらでは、6月6日から8月31日までの期間限定で「魅惑のアジアングルメ with ハーゲンダッツ」を開催。韓国風春雨「チャプチェ」やナンプラーソース仕立てのインドネシアの「イカン ゴレン」、インドのスパイシーチキン「チキンティッカ」など、アジア各国の料理がずらり。各国料理の食べ比べを楽しむことができ、周遊旅行をしているような気分に浸れる。さらに、人気のハーゲンダッツアイスクリームも食べ放題といううれしい内容。
家族や友人と、旅行気分のディナータイムを心ゆくまで楽しんで。
魅惑のアジアングルメ with ハーゲンダッツ DINNER+スパークリングワイン(6/6〜8/29 土日祝）
店舗名：レストラン ル クレール／京王プラザホテル八王子
住所：東京都八王子市旭町14-1 京王プラザホテル八王子 2F
提供期間：2026/6/6（土）〜8/29（土）
食べ放題制限時間：120分（ラストオーダーは終了時刻の30分前）
料金：大人6,500円、小学生3,500円、幼児（4〜5歳）1,300円
※3歳以下は無料
※税・サ込
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写真：レストランルクレール／京王プラザホテル八王子
本格的な夏を目前に、東京のホテルではアジア各国の料理を集めた夏限定ビュッフェが続々登場中。ベトナムのフォーや生春巻き、タイのヤムウンセン、韓国のサムギョプサル、そしてフィリピン料理の数々などさまざまな各国メニューが並び、目移り必至。スパイスやハーブを利かせたメニューも多く、暑い時期に向けてのパワーチャージにもぴったり。アジアを旅行しているような気分に浸りながら、多彩な味を好きなだけ楽しんで。
・アジア各国の料理が味わえる東京ホテルの夏限定ディナービュッフェを厳選
・ブラスリーハーモニー／ホテルイースト21東京〜オークラホテルズ＆リゾーツ〜：「アジアン・ナイト・マーケットブッフェ」では27種類のグルメを好きなだけ
・シェフズダイニングシンフォニー／ロイヤルパークホテル：「料理で巡るアジア旅行」をテーマに、ベトナムやタイなどアジア6か国の料理を提供
・カスケイドカフェ／ANAインターコンチネンタルホテル東京：日本・フィリピン友好70周年記念の特別ビュッフェ。フィリピンの豊かな食文化にふれられる
・レストランルクレール／京王プラザホテル八王子：韓国、インド、インドネシアなどのアジアングルメに加え、ハーゲンダッツも食べ放題
◆ブラスリー ハーモニー／ホテル イースト21東京 〜オークラホテルズ＆リゾーツ〜（東陽町）
アジアの夜市に迷い込んだようなビュッフェで夏のパワーをチャージ
19世紀のヨーロピアンクラシックを基調としたエレガントなホテル、「ホテルイースト21東京」にあるオールデイダイニング「ブラスリー ハーモニー」。
こちらでは、アジアの夜市をイメージした「アジアン・ナイト・マーケットブッフェ」が楽しめる。国産牛ローストビーフや香り豊かなフォーをはじめ、海老のココナッツミルク煮やシンガポールチキンライスなど、インパクトのある27種類のグルメが勢揃い。さらにフルーツバーやデザートも充実しており、バラエティ豊かなメニューの中から好きなものを自由に選んで堪能できる。1週間前までの予約で15％オフになるお得なプランも。
開放感あふれる店内でアジアの雰囲気に浸りながら、女子会やデートで至福のひとときを過ごして。
【アジアン・ナイト・マーケットブッフェ】（5/9〜6/28 土日祝日・1週間前までのご予約で15％OFF）
店舗名：ブラスリー ハーモニー／ホテル イースト21東京 〜オークラホテルズ＆リゾーツ〜
住所：東京都江東区東陽6-3-3 ホテル イースト21東京 〜オークラホテルズ＆リゾーツ〜 2F
提供期間：〜2026/6/28（日）
食べ放題制限時間：2時間制
料金：大人5,610円、小人（4〜12歳）3,800円
※税・サ込
◆シェフズダイニング シンフォニー／ロイヤルパークホテル （水天宮前）
アジア6カ国を旅する気分！できたてのアジアングルメを堪能するフードビュッフェ
水天宮前駅直結のロイヤルパークホテル1階にある「シェフズダイニング シンフォニー」。
5・6月のビュッフェは「料理で巡るアジア旅行」がテーマ。ベトナムの生春巻きや、甘酸っぱい味わいがクセになるタイのヤムウンセンといった冷製料理のほか、ホテル自慢の和牛ローストビーフは醤油ベースに玉ねぎと唐辛子を加えたアジアン香味ソースを合わせるなど、アジアの味が楽しめる。さらに、肉汁たっぷりに焼き上げた韓国のサムギョプサルや、やさしい味わいのフォーはシェフができたてをサーブしてくれる。
温製料理やスイーツも揃った盛りだくさんな内容で、まるでアジア6カ国を旅するような本場の味わいを楽しめるから、テーブルでの会話もはずむはず。
アジアンフードブッフェ+メッセージプレート（19:30入店・90分制）
店舗名：シェフズダイニング シンフォニー／ロイヤルパークホテル
住所：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1 ロイヤルパークホテル 1F
提供期間：〜2026/6/28（日）
食べ放題制限時間：90分制
料金：大人6,300円、子供（4〜12歳）4,000円
※4歳未満は無料
※税・サ込
◆カスケイドカフェ／ANAインターコンチネンタルホテル東京（溜池山王）
日本・フィリピン友好70周年を記念した期間限定の特別なフィリピンビュッフェ
溜池山王駅近くのANAインターコンチネンタルホテル東京にある「カスケイドカフェ」。ピッツァを焼く石窯やタンドール窯を備え、食べる喜びを満たしてくれるエンターテインメントビュッフェが人気を集めている。
こちらでは、6月15日から6月30日までの期間限定で、日本・フィリピン友好年（国交正常化70周年）を記念した特別なビュッフェを開催。豚バラ肉のフィリピン風煮込み“アドボ”や、「タロイモの葉のピリ辛ココナッツミルク煮込みシラス添え」といったフィリピン料理を中心に、世界各国の多彩な味わいが用意されている。
異国情緒を感じるフィリピンの豊かな食文化に触れられる、特別なひとときを楽しんで。
【平日ディナー】フィリピンブッフェ 〜友好70周年記念〜（早期予約でお得！）
店舗名：カスケイドカフェ／ANAインターコンチネンタルホテル東京
住所：東京都港区赤坂1-12-33 ANAインターコンチネンタルホテル東京 2F
提供期間：2026/6/15（月）〜6/30（火）
食べ放題制限時間：2時間制
※ビュッフェの料理提供は【平日は21:00まで／土日祝は21:30まで】となります
料金：大人6,720円、お子様（6〜12歳）4,200円
※5歳以下は無料
※税・サ込
◆レストラン ル クレール／京王プラザホテル八王子（八王子）
アジア各国料理の食べ比べで周遊旅行気分。ハーゲンダッツも好きなだけ！
JR八王子駅前にある京王プラザホテル八王子2階の「レストラン ル クレール」。明るく開放感あふれる空間で、シェフこだわりの料理やパティシエ特製の色とりどりのデザートをゆっくりと楽しめる。
こちらでは、6月6日から8月31日までの期間限定で「魅惑のアジアングルメ with ハーゲンダッツ」を開催。韓国風春雨「チャプチェ」やナンプラーソース仕立てのインドネシアの「イカン ゴレン」、インドのスパイシーチキン「チキンティッカ」など、アジア各国の料理がずらり。各国料理の食べ比べを楽しむことができ、周遊旅行をしているような気分に浸れる。さらに、人気のハーゲンダッツアイスクリームも食べ放題といううれしい内容。
家族や友人と、旅行気分のディナータイムを心ゆくまで楽しんで。
魅惑のアジアングルメ with ハーゲンダッツ DINNER+スパークリングワイン(6/6〜8/29 土日祝）
店舗名：レストラン ル クレール／京王プラザホテル八王子
住所：東京都八王子市旭町14-1 京王プラザホテル八王子 2F
提供期間：2026/6/6（土）〜8/29（土）
食べ放題制限時間：120分（ラストオーダーは終了時刻の30分前）
料金：大人6,500円、小学生3,500円、幼児（4〜5歳）1,300円
※3歳以下は無料
※税・サ込
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