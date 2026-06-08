東京プリンスホテルの「サマーフルーツ アフタヌーンティー」。桃やマンゴー、メロンの色鮮やかなスイーツは見た目もキュート
◆東京プリンスホテルの「サマーフルーツ アフタヌーンティー」。桃やマンゴー、メロンの色鮮やかなスイーツは見た目もキュート
夏のみずみずしいフルーツに囲まれて、心ときめく特別なティータイムはいかが。東京プリンスホテルの「ティーサロン ピカケ」から、ビタミンカラーのサマーフルーツがたっぷり詰まった「サマーフルーツ アフタヌーンティー」が登場。
白桃のレアチーズケーキやメロンのシュー、夏らしいセイボリーなど、見た目も鮮やかで元気をチャージできるメニューが勢揃い。期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで。
この記事の要約レポート
・東京プリンスホテルの「ティーサロン ピカケ」に、「サマーフルーツ アフタヌーンティー」が登場
・期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで
・桃やマンゴー、メロンなど、夏のフルーツをたっぷり使ったビタミンカラーのスイーツたち
・桃の形の「白桃のレアチーズケーキ」やメロンをかたどったメロンシューなど、見た目もキュート
・趣向を凝らした夏らしい味わいのセイボリーは爽やかな味わい
・「ココナッツマンゴー」のスコーンや、ピーチと柚子の爽快感あふれるドリンクにも注目
夏のみずみずしいフルーツが彩るアフタヌーンティー
東京プリンスホテルの「ティーサロン ピカケ」にて、夏にぴったりな「サマーフルーツ アフタヌーンティー」が期間限定で登場。
水分を豊富に含む白桃やマンゴー、メロンといったみずみずしい夏の果物をたっぷり使った、見た目も鮮やかで元気をチャージできるビタミンカラーのメニューが並ぶ。
明るくエネルギッシュなスイーツや清涼感あふれるセイボリーで、特別な夏のひとときを楽しんで。
白桃のおいしさをぎゅっと閉じ込めた上段プレート
ティースタンドの上段には、爽やかな香りと甘みが広がる白桃を主役にしたスイーツがラインナップ。
濃厚でなめらかなレアチーズムースの中にみずみずしい白桃のジュレを閉じ込め、抹茶のシュクレの葉を添えて愛らしい桃の形に仕上げた「白桃レアチーズケーキ」にときめく。
そのほか、ひんやりなめらかなココナッツパンナコッタに白桃のゼリーとコンポートを重ねてラズベリーソースをアクセントにした「白桃ココナッツメルバ」や、ふんわりとした生地になめらかな白桃クリームを丁寧に巻き込んだ「白桃ロールケーキ」など、上品な甘みを楽しめるプレートに。
マンゴーとメロンが主役のトロピカルな中段スイーツ
中段は、カラフルなフルーツが主役のトロピカルな1皿。
サクサクのタルト生地にマンゴーとパッションフルーツのクリームを重ね、まるでミツバチが花の蜜を吸っているかのようなチョコレートをあしらった「エキゾチックタルト」に注目。
さらに、マンゴーとココナッツで仕立てたコク深くフルーティーな「マンゴープリン」や、ころんと丸いメロンをイメージしたシュー生地の中に豊かな香りのメロンクリームを詰め込み、くり抜いたメロンを飾ったみずみずしい「メロンシュー」など、見た目もかわいらしいデザートにワクワク。
清涼感たっぷりな夏らしい味わいの下段セイボリー
下段のセイボリープレートには、夏らしく趣向を凝らしたメニューが集結。
塩と胡椒でシンプルに味付けしたジューシーな牛肉のミニパテに、パイナップルの甘みと酸味、ガーリック香るポリネシアンソースを合わせた「トロピカルビーフスライダー」が食欲をそそる。
メロンときゅうりで仕立てたミントの爽やかな香り広がる冷製スープ「メロンのガスパチョ ミント風味」には、彩りにドラゴンフルーツをプラス。エビ、帆立、イカをオレンジ香るマヨネーズのタルタルソースで仕上げ、南国の花をイメージしたトマトを添えた「魚介のタルタル オレンジ風味」など、うまみと爽やかさが調和した料理を堪能して。
南国風スコーンと爽やかな限定ドリンクも
アフタヌーンティーに欠かせないスコーンは、オーソドックスな「プレーン」と、ドライマンゴーの甘酸っぱさと香ばしいココナッツのコクが南国を思わせる「ココナッツマンゴー」の2種を別皿でご用意。
ウエルカムドリンクの「ピーチ柚子リフレッシャー」は、なめらかな柚子ジュレとはじけるスパークリングピーチティーが織りなす、爽快感あふれる1杯。柚子のほのかな香りとピーチのやさしい甘みが重なり、暑い季節に心地よいのどごしが楽しめる。
さらに季節の紅茶として、レモングラスがアクセントの「メロングラス」や完熟マンゴーの甘い香りとジャスミンの余韻が楽しめる「マンゴージャスミン」など、充実のドリンクラインナップがうれしい。
◆アフタヌーンティーの会場は？
四季折々の表情を見せる緑を望む上質な時間が広がるホテルラウンジ
東京プリンスホテル内、ロビーのような広々とした空間が広がる「ティーサロン ピカケ」。半世紀以上の歴史を胸に、心からくつろげる時間を提供してくれる。おいしいコーヒーや紅茶はもちろん、老舗ホテルの伝統的な洋食や豊富なスイーツもあるので、友達や家族と楽しい食事をしたり、優雅なティータイムを過ごして。
夏のみずみずしいフルーツに囲まれて、心ときめく特別なティータイムはいかが。東京プリンスホテルの「ティーサロン ピカケ」から、ビタミンカラーのサマーフルーツがたっぷり詰まった「サマーフルーツ アフタヌーンティー」が登場。
白桃のレアチーズケーキやメロンのシュー、夏らしいセイボリーなど、見た目も鮮やかで元気をチャージできるメニューが勢揃い。期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで。
・東京プリンスホテルの「ティーサロン ピカケ」に、「サマーフルーツ アフタヌーンティー」が登場
・期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで
・桃やマンゴー、メロンなど、夏のフルーツをたっぷり使ったビタミンカラーのスイーツたち
・桃の形の「白桃のレアチーズケーキ」やメロンをかたどったメロンシューなど、見た目もキュート
・趣向を凝らした夏らしい味わいのセイボリーは爽やかな味わい
・「ココナッツマンゴー」のスコーンや、ピーチと柚子の爽快感あふれるドリンクにも注目
夏のみずみずしいフルーツが彩るアフタヌーンティー
東京プリンスホテルの「ティーサロン ピカケ」にて、夏にぴったりな「サマーフルーツ アフタヌーンティー」が期間限定で登場。
水分を豊富に含む白桃やマンゴー、メロンといったみずみずしい夏の果物をたっぷり使った、見た目も鮮やかで元気をチャージできるビタミンカラーのメニューが並ぶ。
明るくエネルギッシュなスイーツや清涼感あふれるセイボリーで、特別な夏のひとときを楽しんで。
白桃のおいしさをぎゅっと閉じ込めた上段プレート
ティースタンドの上段には、爽やかな香りと甘みが広がる白桃を主役にしたスイーツがラインナップ。
濃厚でなめらかなレアチーズムースの中にみずみずしい白桃のジュレを閉じ込め、抹茶のシュクレの葉を添えて愛らしい桃の形に仕上げた「白桃レアチーズケーキ」にときめく。
そのほか、ひんやりなめらかなココナッツパンナコッタに白桃のゼリーとコンポートを重ねてラズベリーソースをアクセントにした「白桃ココナッツメルバ」や、ふんわりとした生地になめらかな白桃クリームを丁寧に巻き込んだ「白桃ロールケーキ」など、上品な甘みを楽しめるプレートに。
マンゴーとメロンが主役のトロピカルな中段スイーツ
中段は、カラフルなフルーツが主役のトロピカルな1皿。
サクサクのタルト生地にマンゴーとパッションフルーツのクリームを重ね、まるでミツバチが花の蜜を吸っているかのようなチョコレートをあしらった「エキゾチックタルト」に注目。
さらに、マンゴーとココナッツで仕立てたコク深くフルーティーな「マンゴープリン」や、ころんと丸いメロンをイメージしたシュー生地の中に豊かな香りのメロンクリームを詰め込み、くり抜いたメロンを飾ったみずみずしい「メロンシュー」など、見た目もかわいらしいデザートにワクワク。
清涼感たっぷりな夏らしい味わいの下段セイボリー
下段のセイボリープレートには、夏らしく趣向を凝らしたメニューが集結。
塩と胡椒でシンプルに味付けしたジューシーな牛肉のミニパテに、パイナップルの甘みと酸味、ガーリック香るポリネシアンソースを合わせた「トロピカルビーフスライダー」が食欲をそそる。
メロンときゅうりで仕立てたミントの爽やかな香り広がる冷製スープ「メロンのガスパチョ ミント風味」には、彩りにドラゴンフルーツをプラス。エビ、帆立、イカをオレンジ香るマヨネーズのタルタルソースで仕上げ、南国の花をイメージしたトマトを添えた「魚介のタルタル オレンジ風味」など、うまみと爽やかさが調和した料理を堪能して。
南国風スコーンと爽やかな限定ドリンクも
アフタヌーンティーに欠かせないスコーンは、オーソドックスな「プレーン」と、ドライマンゴーの甘酸っぱさと香ばしいココナッツのコクが南国を思わせる「ココナッツマンゴー」の2種を別皿でご用意。
ウエルカムドリンクの「ピーチ柚子リフレッシャー」は、なめらかな柚子ジュレとはじけるスパークリングピーチティーが織りなす、爽快感あふれる1杯。柚子のほのかな香りとピーチのやさしい甘みが重なり、暑い季節に心地よいのどごしが楽しめる。
さらに季節の紅茶として、レモングラスがアクセントの「メロングラス」や完熟マンゴーの甘い香りとジャスミンの余韻が楽しめる「マンゴージャスミン」など、充実のドリンクラインナップがうれしい。
◆アフタヌーンティーの会場は？
四季折々の表情を見せる緑を望む上質な時間が広がるホテルラウンジ
東京プリンスホテル内、ロビーのような広々とした空間が広がる「ティーサロン ピカケ」。半世紀以上の歴史を胸に、心からくつろげる時間を提供してくれる。おいしいコーヒーや紅茶はもちろん、老舗ホテルの伝統的な洋食や豊富なスイーツもあるので、友達や家族と楽しい食事をしたり、優雅なティータイムを過ごして。