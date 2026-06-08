「これなんだっけ？」（深川直美・作、偕成社）から

どこかで見たことがあるような、何かが落ちている。うーん、これなんだっけ……？

本紙ｂｅのイラストを担当している深川直美さんの絵本「これなんだっけ？」（偕成社）は、実体験から生まれた。

絵本は動物園にやってきた親子が、地面に落ちている妙なものを見つけるところから始まる。正体を推理していると「それ、わたしのです」。意外な持ち主にびっくり。次々登場するふしぎな物体が何か、つい一緒に予想してしまう。

きっかけは数年前、自宅に落ちていた「透明なドーム状の物体」だった。何かのメーターのカバーだろうか。……もしかしたら子どもが勝手に持って帰ってきたのかも。考え込んでいると、壁にかけてある懐中電灯の電球を覆うカバーが外れているのが目に入った。「これか！と。その瞬間、不安に思っていた世界が全部崩れ去って、これは面白いと思った」

想像をめいっぱいふくらませた後に、事実がわかって世界の見え方がガラッと変わる。その面白さを絵本に込めた。「特別な世界で起きる特別な出来事よりも、ありきたりの世界で起きる、世界が変わって見える瞬間が好きなんです」（松本紗知）＝朝日新聞2026年5月30日掲載