和歌山県新宮市は、8日午前9時15分に「避難指示（警戒レベル4）」を発令しました。



「避難指示（警戒レベル4）」が発令されたのは相筋河川敷～新宮港岸壁付近（津波注意報）です。



「避難指示」で避難の対象となる、海岸や河口付近にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。

◆自治体による補足情報

津波注意報発表により河川敷など沿岸部に避難指示

◆避難情報が発令されているエリア

＜避難指示が発令されているエリア＞

○相筋河川敷～新宮港岸壁付近（津波注意報）



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◆避難情報について

「避難指示」が発表された場合

「避難指示（警戒レベル4）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が上から２番目の「警戒レベル４」です。

危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。

今すぐ避難することによって、災害が発生するまでの間に、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの「立ち退き避難」を完了することが期待できます。危険度が最も高い「警戒レベル５」に相当する「大雨特別警報」や「氾濫発生情報」などが出た後に避難を始めたのでは、手遅れになるおそれがあります。「警戒レベル５」を決して待つことなく、必ず「警戒レベル４」のうちに避難を始め、かつ「警戒レベル４」のうちに避難を終えるようにしてください。



※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

※この避難情報は、自治体から発表された情報をもとに掲載しています。