「ドジャース５−１３エンゼルス」（７日、ロサンゼルス）

ドジャースは投手陣が精彩を欠いて１３失点の大敗を喫した。先発のシーハンが２回途中２失点で降板する誤算。二回にマドリガルにＡＢＳチャレンジで２度判定が覆る場面もあり１４球粘られて四球。その後満塁のピンチからリベロに２点適時打を浴びたところで、ロバーツ監督は交代に踏み切った。球数は４９球だった。

試合後、指揮官は「投げていたボール自体はよかった。そこは本当にそう思った。ただ、球数を見れば一回を１４、５球で終えた後、１イニングで４０球を超えさせるのは気が進まなかった。二回は１アウトを取ったが、ネト、その次にトラウトが来る。彼をこれ以上ストレスのかかる状況に置くべきではないと感じた。エメット（シーハン）がまだ投げられるという感覚をもっていたのは分かっていたが、彼を続投させるつもりはなかった」と、降板させた理由を説明。「今日はブルペンに負担をかける形になったが、明日はオフ（移動日）なのでリセットできると思った」と、明かした。