プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のチーム「KADOKAWAサクラナイツ」がチームに所属する渋川難波（40）の退団を公式サイトで発表した。渋川を巡っては一部メディアで不倫が報じられていた。

不倫騒動を受け、チームは今月5日に渋川から退団の申し出があったことを報告。「本人の申し出および処遇につきましては、関係各所と慎重に協議・検討を進めてまいります」としていた。

この日、「渋川難波選手の契約解除に関するご報告」を発表。「先般お伝えいたしました、渋川難波選手に関する一部報道につきまして、慎重に協議を重ねてまいりました。その結果、報道された内容および事態の影響を鑑み、契約継続が困難であると判断し、本日付で渋川選手との選手契約を解除いたしましたことを、ここにご報告申し上げます」と契約解除を報告した。

渋川については「加入以来、その卓越した実力と明るい発信力でチームを支え、多くの貢献をしてくれました」と感謝を伝え「それだけに、このような形でチームを離れる結果となったことは非常に残念であり、応援してくださるファンの皆様、スポンサーの皆様、ならびにMリーグ関係者の皆様の期待に背いてしまったことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「渋川選手はチームを離れることとなりますが、今回の過ちと真正面から向き合い、時間をかけて信頼を回復していく道を歩んでほしいと願っております」と呼びかけた。