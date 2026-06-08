７日に放送されたＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」では、ブルズにとってチームの根幹に関わるまさかの事態が襲いかかる。

日本選手権を控え、涼（山田裕貴）は肥大型心筋症であることを母・君代（麻生祐未）に打ち明ける。激しい運動は命に関わることから、君代は試合の参加を思いとどまるように言うが、ブルズが今までにないほどまとまってきたことなどから、涼は君代を説得し、覚悟を持って試合に臨む。

順調に勝ち上がるブルズ。決勝トーナメント進出を決めたが、病気を知る伍鉄（堤真一）は涼を起用するか悩む。そして人香（有村架純）も涼の病気のことを知り、心配するが「昔みたいに楽しいんだよ。お願い。一緒に戦ってくれ」と言われ、全力で涼を支えることを決める。

そして始まった準決勝はブルズ対スネーク。接戦の中、圭二郎（本田響矢）が額を切ってしまう。治療のため一時退場するも、その穴を涼が必死に埋める。そして涼はいなくなった父が観客席にいることに気づき、更に気合が入る。

そして圭二郎が戻ってくるが、試合途中、涼がうずくまり動けなくなってしまった。そのまま救急搬送。試合は見事ブルズが勝利するも涼の症状は改善せず。家族と伍鉄、雅美（吉瀬美智子）、人香の見守る中、涼は息を引き取ってしまう…。

ブルズの精神的支柱でもあった涼が死んでしまうという、衝撃展開。ネットでも「いやぁー、これはない。最後は全員で笑って欲しかった」「さすがに涼が逝ってしまうのは…」「なんでエースが」「正直、涼が途中退場するとは思わなかった」「こんな残酷な展開が待っているとは…さすが日曜劇場」「涼があんなことになってしまってテンションが上がらない」などショックを受ける声が多数上がっていた。