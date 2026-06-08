◆米大リーグ ドジャース５―１３エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ナ・リーグ西地区首位を快走するドジャースが１０連戦ラストで今季初の２ケタ失点を喫して大敗。カード３連勝を逃し、貯金２０の大台チャレンジは今後にお預けとなった。この１０試合は６勝４敗だった。

「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は５打数２安打と奮闘したが、今季３度目の２試合連発はならなかった。それでも、６月は出場６試合で５度目のマルチ安打で打率３割２厘に上げた。

ロバーツ監督は「今の彼はコンディションがいいのだと思う。ボールがよく見えているし、常に強い打球を放っている。本当に素晴らしい内容を続けてくれている。彼が好調だとまるで常に塁上に出ているような感覚になり、確実に打線に火をつけてチームの得点力アップにつながる。心強い限りだ」と目を細めた。この日でメジャーで重要視されるＯＰＳ（出塁率＋長打率）がリーグ１位の・９３９になったが、その上で指揮官は「彼はまだ完全に火がついた（絶好調）とまではいってないと思う。本当の爆発はこれから来るはず。にも関わらず、これだけ強い打球を放ち、しっかり四球も選んでいる。そして、彼はマウンドでも（仕事を）並行してこなしているわけだ。大谷翔平という選手がいかに特別な存在であるかが分かる」と賛辞の言葉を並べた。

大谷はこの日、３回１死では右腕ソリアーノの９６・３マイル（約１５キロ）シンカーをうまく捉えて、右前に打球速度１１２・３マイル（約１８０・７キロ）の弾丸ヒット。続く２番フリーマンの右前打で大谷は一塁から一気に三塁を陥れると、少しオーバーランしたところから両手を着いて帰塁。その勢いから塁上で一度だけ腕立て伏せのような動作を見せた。この一連の流れは現地放送局もアップで伝えた。大谷は１死一、三塁から３番タッカーの捕ゴロに反応して好スタートを切り、チーム初得点を記録した。

７点を追う７回先頭では三塁への内野安打。見逃せばボールだった左腕ポメランツのナックルカーブに手を出したが、止めたバットに当たった打球は三塁線寄りへ。三塁手はあらかじめ“大谷シフト”で遊撃寄りに守備位置を取っており、ダイビングして好捕したものの、大谷の足にはかなわなかった。

試合後にはグラウンドに登場し、キッズランのイベント中だったファンの前でキャッチボールを開始した。次回は１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦に登板予定の大谷。通常は登板２日前にブルペン入りするが、今回は２日前が試合のないオフ日。ピッツバーグへの移動もあることから、超異例の投手調整を選択したようだ。ブルペンには入らなかったが、左翼で強めの平地スローをして備えた。