ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東京湾フェリー運航見合わせ 久里浜−金谷間 茨城県から沖縄県… 東京湾フェリー運航見合わせ 久里浜−金谷間 茨城県から沖縄県にかけ津波注意報発表受けて 東京湾フェリー運航見合わせ 久里浜−金谷間 茨城県から沖縄県にかけ津波注意報発表受けて 2026年6月8日 10時5分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 東京湾フェリーによりますと、きょう午前9時すぎに茨城県から沖縄県にかけて津波注意報が出たことを受け、神奈川県の久里浜と千葉県の金谷を結ぶフェリーの運航を見合わせています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, グループウェア, 大学, 商店街, 射出成形機, マンション, 葬儀, 長野, 徳島, 神事