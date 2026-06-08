プラダ ビューティの期間限定イベント開催！新作ハンドクリームを先行体験

香りもケアも妥協したくない大人の女性に注目のイベントが開催されます。プラダ ビューティは、新作「プラダ パラドックス ハンド トリプルケア ハンドクリーム」の発売を記念し、2026年6月19日から6月21日までの3日間限定で特別な体験型イベントを実施。東京・表参道のプラダ ビューティ トウキョウにて、全国発売に先駆けて新作を体験できる貴重な機会となっています。洗練された香りと美しい手元を叶える、新たなハンドケア習慣に出会えるイベントです。

新作ハンドクリームを先行体験

今回のイベントでは、店舗前に期間限定の「パラドックス ハンド」体験キオスクが登場します。

2026年7月3日（金）の全国発売に先駆けて体験できる「プラダ パラドックス ハンド トリプルケア ハンドクリーム」は、プラダを代表するフレグランス「パラドックス」の香りを楽しみながら手元をケアできる新商品です。

爽やかなネロリに、官能的なアンバー、やわらかなホワイトムスクが重なり合う香りは、上品で奥行きのある印象を演出。ハンドクリームでありながら、まるでフレグランスを纏うような特別感を味わえます。

会場では実際にテクスチャーや香りを試しながら、自分の肌との相性を確認できるのも魅力です。

Straine×ふしぎの国のアリス限定デザイン登場！夢見るヘアケア時間へ

手肌・爪・キューティクルをトリプルケア

「プラダ パラドックス ハンド トリプルケア ハンドクリーム」は、美容液級のスキンケアフォーミュラを採用しているのが特徴です。

手肌だけでなく、爪やキューティクルまでケアする“トリプルケア”設計で、乾燥しやすい手元をしっとりと整えます。ベタつきを感じにくいエッセンスバームタイプのため、日中の使用にもぴったり。

なめらかで潤いに満ちた手元へ導いてくれます。

さらにイベントでは、特別なハンドケアサービスも実施予定。日常ではなかなか体験できない、ラグジュアリーなハンドケアタイムを楽しめます。

プラダ パラドックス ハンド トリプルケア ハンドクリーム

全国発売日：2026年7月3日（金）

香りのレイヤリングも楽しめる

イベント会場では、ハンドクリーム単体の体験だけではなく、「パラドックス」シリーズのフレグランスとのレイヤリングも提案されます。

ハンドクリームの香りとフレグランスを重ねることで、香りにさらに奥行きが生まれ、自分だけの個性を表現できるのが魅力。

香りをファッションの一部として楽しみたい方にとって、新しい発見がありそうです。

プラダらしい洗練された世界観の中で、香りを自由に組み合わせる楽しさを体感できる特別な空間となっています。

※イベント内容は、天候等により変更・中止となる場合があります。

特別な3日間をお見逃しなく

プラダ ビューティが贈る期間限定イベントは、新作ハンドクリームの魅力をいち早く体感できる貴重な機会です。

香りを楽しみながら手元を美しく整える新習慣は、毎日の気分を少し特別なものにしてくれそう♡

表参道のプラダ ビューティ トウキョウで開催される3日間限定のイベントなので、気になる方はぜひ足を運んでみてください。洗練された香りと上質なハンドケアの世界を存分に楽しめます♪