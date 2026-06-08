小学生を対象にした「読売巨人軍さわやか野球教室」（読売新聞・島根県読売会主催）が７日、島根県雲南市の大東野球場で開かれ、同市内にある五つのチームに所属する小学４〜６年の約７０人が、巨人軍のＯＢから指導を受けた。

講師は、本格派左腕として広島、巨人で活躍し、通算１３９勝を挙げた鳥取市出身の川口和久さん（６６）と、長く正捕手として巨人の投手陣を支えた村田真一さん（６２）。現役引退後は巨人でのコーチ経験を持つ２人だけに、身ぶり手ぶりを交え、分かりやすい言葉で上達のポイントを伝えた。

走塁練習で、村田さんはけが防止の観点から、「一塁ベースは一塁手との交錯を避けるため、左足で踏むことを意識して」と見本を示した。捕手の練習では、投手が投げた球がショートバウンドした際は「両ひざをそのままストンと落とすように地面につけて止める」とアドバイスした。

川口さんは投手をマウンドに集め、「足をうまく動かさないといい球は投げられない」と体重移動の重要性を繰り返し説明した。

約３時間の教室終了後、村田さんは「まずは楽しむことが何よりも大事。うまくなると、野球がもっと楽しくなるので頑張って」とエールを送った。参加した小学６年の男児（１１）は「ボールを遠くに飛ばすことは楽しいので、今日教わったことを続けてやっていきたい」と語った。