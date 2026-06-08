NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）第22話が7日放送され、世帯平均視聴率は10・8％だったことが8日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は6・4％だった。

大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。

第22回あらすじは、一度は播磨を手中に収めたかに見えた秀吉（池松壮亮）だったが、半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も挙兵する。しかも折あしく半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退することに。自責の念にさいなまれる秀吉は、ある夜、足を踏み外して頭を打ち、なんと記憶をなくしてしまった！

小一郎（仲野太賀）は、秀吉の記憶を取り戻そうと手を尽くすが…。

＜「豊臣兄弟！」視聴率 世帯・個人＞

◆第1回 13・5％、8・2％

◆第2回 12・2％、7・2％

◆第3回 12・9％、7・4％

◆第4回 13・1％、7・7％

◆第5回 12・5％、7・5％

◆第6回 11・8％、6・9％

◆第7回 10・9％、6・4％

◆第8回 12・1％、7・3％

◆第9回 10・4％、5・9％

◆第10回 12・1％、7・4％

◆第11回 11・4％、6・6％

◆第12回 11・6％、6・9％

◆第13回 11・8％、6・9％

◆第14回 12・2％、7・3％

◆第15回 11・6％、7・8％

◆第16回 11・9％、6・9％

◆第17回 10・4％、6・1％

◆第18回 10・7％、6・3％

◆第19回 10・9％、6・4％

◆第20回 11・6％、6・8％

◆第21回 10・8％、6・3％

◆第22回 10・8％、6・4％