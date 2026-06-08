豪邸に住み、老後資金にも困らない。そんなふうに見える高齢者でも、実は家計に不安を抱えているケースは少なくありません。都内の高級住宅街で暮らす75歳の女性もその一人。夫が遺した5,000万円の金融資産は、わずか5年で半分以下に減っていました。なぜ、このような事態に陥ったのでしょうか。

豪邸に住む“リッチなマダム”に忍び寄る影

東京都内の高級住宅街に暮らす美智子さん（仮名・75歳）は、周囲から見れば何不自由ない、老後を送っているように映ります。立派な門構えの戸建てに住み、お洒落をしてホテルで友人と優雅なティータイムを満喫するマダム――。しかし、その影で、誰にも打ち明けられない不安がありました。

「本当はね、お金が持たなそうで……怖いんです」

美智子さんの夫は大手企業の役員でした。自宅は土地約80坪の戸建て。資産価値は1.5億円を超えると見られています。

ターニングポイントは、5年前に夫を亡くしたこと。厚生労働省「令和5年簡易生命表」によると、男性の平均寿命は81.09年、女性の平均寿命は87.14年。当時夫は76歳で、平均よりもずっと早いお別れでした。

美智子さんは生命保険金や預貯金などを相続しました。相続手続きや葬儀、墓所の準備などを終え、最終的に手元に残った金融資産は約5,000万円。

「家もあるし、お金の心配なんてしなくていいと思っていました」

夫が亡くなっても生活レベルはそのまま

ところが、現実は違いました。美智子さんは、それまでの生活スタイルをほとんど変えられなかったのです。

現在の定期収入は、自身の年金と遺族年金を合わせて月24万円ほど。一方で、支出はそれを大きく上回っていました。百貨店での買い物、美容院や被服費、4人いる孫へのお祝い。そして、50年来の友人たちとの付き合いです。

夫の転勤や子育てをともに乗り越えてきた大切な仲間たちとは、今でも月に数回集まります。ホテルランチやアフタヌーンティー、観劇などを楽しむのが恒例でした。

「みんな、ご主人がお医者さまだったり会社を経営していたりするの。私だけ急に付き合いをやめるわけにもいかなくて……」

長年築いてきた人間関係のなかで、自分だけ生活レベルを大きく変えることにも抵抗がありました。

驚異のスピードで減り続ける資産

美智子さん自身、当初は家計を細かく確認していませんでした。

「夫がお金を残してくれたから大丈夫」

そう考えていたからです。しかし実際には、食費や光熱費、住宅の維持費、交際費などを合わせると、毎月の支出は40万円を超えることも珍しくありませんでした。

年金収入との差額は月15万〜20万円。これだけでも年間200万円以上の資産が減っていきます。

さらに家計を圧迫したのは、数百万円単位の大型支出でした。築30年を超えた自宅では、外壁塗装や屋根の防水工事、水回り設備の更新などが必要となり、約600万円を支出。

夫の法要や墓の維持管理費もかかりました。また、4人いる孫の進学祝いや結婚祝い、新生活の援助などにもまとまったお金を使っています。

コロナ禍が明けてからは、友人たちとの旅行も再開。高級旅館への宿泊や観劇を兼ねた旅行などで、年間数十万円の支出が続きました。こうした費用が積み重なった結果、5,000万円あった金融資産は、わずか5年で約2,200万円にまで減少していたのです。

「不安…でも生活を変えられない」

数字だけを見れば、2,200万円という金額は決して少なくありません。しかし、美智子さんは、たった5年で資産が半分以下になったことに、強い不安を抱えています。

「今は元気だからいいんです。でも、介護が必要になったらどうなるんだろうって」

今後も自宅の維持管理には費用がかかり、医療費や介護費用が増える可能性もあります。老人ホームへの入居を検討することになれば、さらに大きな資金が必要になるかもしれません。

長男からは「家を売ってマンションに移れば？」と住み替えを勧められたこともありましたが、美智子さんは受け入れませんでした。

「この家には、主人との思い出が全部あるんです」

豪邸暮らしでも苦しい「ハウスリッチ・キャッシュプア予備軍」

美智子さんのような状態は、資産価値の高い不動産を持ちながら手元の現金を減らしている、いわば「ハウスリッチ・キャッシュプア予備軍」と言えるかもしれません。

一見すると「手元にまだ2,200万円もあるなら、余裕じゃないか」と思われるかもしれません。しかし、現在の支出ペースが続けば、「キャッシュプア（現金困窮）」へ転落する可能性は否定できません。

老後資金を考える際に重要なのは、資産の大小ではなく「毎月の収支のバランス」です。どれだけ資産が潤沢でも、毎月の支出が収入を上回り、数百万単位の大きな支出に歯止めをかけられなければ、資金は驚くほど早く減っていきます。

プライドと、思い出の家がブレーキを狂わせる

ただでさえ、高齢になると医療費や介護費用、自宅の修繕費など、予測しづらい支出は増えていきます。それなのに、なぜ美智子さんは家を売る、あるいは生活を小さくするという決断ができないのでしょうか。

それは、単なるお金の管理不足ではないからです。自分にとっての“普通の暮らし”。アイデンティティでもある友人関係。そして、亡き夫との思い出が詰まった家。これらを失うことは、自分の人生そのものを否定するように感じられてしまうのです。

豪邸に住み、優雅に見える人でも「生活苦の危機」と無縁ではありません。老後の生活を守るためには、これまでのプライドを捨ててでも、住まいや人間関係を含めた「生き方そのもの」を変える覚悟が必要なのかもしれません。