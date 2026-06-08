ハットンが完全優勝でLIV2勝目 浅地洋佑は“最下位”56位
＜LIVゴルフ第8戦 at アンダルシア 最終日◇7日◇レアルクラブ・バルデラマ（スペイン）◇7010ヤード・パー71＞タイレル・ハットン（イングランド）が最終日に「70」で回ってトータル15アンダーに伸ばし、初日から首位を守る完全優勝で優勝を果たした。2024年ナッシュビル大会以来となる、LIV2勝目となった。
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トータル13アンダーの2位に地元スペイン出身のジョン・ラーム。トータル12アンダー・3位にエイブラハム・アンサー（メキシコ）が続いた。トータル11アンダー・4位にセルヒオ・ガルシア、トータル9アンダー・5位タイにはダビド・プイグが入り、スペイン勢が存在感を示した。浅地洋佑は「77」「80」「71」「78」と4日間を通して苦戦し、トータル18アンダー・56位の最下位で終えた。チーム戦はラーム率いる『リージョンXIII』がトータル7アンダーで優勝した。
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