J1清水は8日、FC東京のMF小泉慶（31）を完全移籍で獲得したと発表した。

小泉は豊富な運動量と球際の強さ、ボール奪取力などが特長で、精度の高い長短のパスで攻撃の起点も担える守備的MF。J1の5クラブで通算321試合に出場した実績を持ち、長年にわたり第一線で活躍してきた。

今季の清水は主将を務めたMF宇野禅斗（22）が中盤の要として攻守に躍動したが、ドイツ1部ボルシアMGへの移籍が決定的。大黒柱のMFブエノも鹿島へ移籍する方向とあって、主力の退団に備え、クラブは攻守にアグレッシブなスタイルにフィットする小泉獲得に動いた。

小泉はクラブを通じて「清水エスパルスに加入することになりました小泉慶です。ピッチの上で表現するだけだと思いますので、勝利のために全力でプレーします。応援よろしくお願いします」とコメント。

FC東京のサイトにもコメントを発表し「今回清水エスパルスに完全移籍することになりました。東京に在籍した3年半で自分は2年間キャプテンを務めさせてもらいました。苦しいこともありましたが、ファン・サポーターのみなさんが一緒に支えてくれたからこそ乗り越えることができました。本当にありがとうございます。今回自分はこういう決断をしましたが、この東京での3年半で経験した出来事、出逢いは、自分にとって大きくてかけがえないものですし、出逢ったすべてのみなさんに感謝します。本当にありがとうございました」と感謝した。