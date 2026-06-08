「バンもん！」望月みゆが結婚 生誕公演で発表「みんなに1番に伝えたくて」【報告全文】
バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIの望月みゆが6日、生誕公演『望月みゆ生誕▼お月見WonderLand2026』（▼＝ハート）内で結婚を発表した。
【写真あり】生誕公演で発表！「バンもん！」望月みゆが結婚
同グループの公式サイトでも「本日、望月みゆが、生誕公演『望月みゆ生誕▼お月見WonderLand2026』にて入籍したことを発表させていただきました。2013年の加入より、バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIとして活動を始めアイドルとして一人の女性として年を重ねる中で健やかに活動を続けてこられたのはいつも応援してくださる皆様、関係者の皆様のおかげに他なりません。心より感謝申し上げます」と報告。
続けて「お相手は一般の方となります。門出を迎えるにあたり今後とも望月みゆを温かく見守っていただけたら幸いです。今回の報告を受け、メンバー・スタッフ一同、心より祝福しております」と記されている。
■報告全文
平素よりバンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIを応援してくださり、誠にありがとうございます。
本日、望月みゆが、生誕公演『望月みゆ生誕▼お月見WonderLand2026』にて入籍したことを発表させていただきました。
2013年の加入より、バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIとして活動を始めアイドルとして一人の女性として年を重ねる中で健やかに活動を続けてこられたのはいつも応援してくださる皆様、関係者の皆様のおかげに他なりません。心より感謝申し上げます
お相手は一般の方となります。門出を迎えるにあたり今後とも望月みゆを温かく見守っていただけたら幸いです。今回の報告を受け、メンバー・スタッフ一同、心より祝福しております。
バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIが、掲げている「ノーリミットラブアンドピース」をモットーにこれからも力強さを増して活動を続けていければと考えております。今後も変わらぬご声援をいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
株式会社パーフェクトミュージック
バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI一同
＜望月みゆコメント＞
改めて、今日は来てくれてありがとうございます。告知していた通り、私からみんなに「大切なお知らせ」があります。
私、望月みゆは入籍しました。毎年、生誕イベントのたびに「いつかは結婚するぞ」とみんなをビビらせて衝撃に備えさせてごめんね。
どうしても私のことを愛してくれるみんなに1番に伝えたくて、この場所で発表することを選びました。アイドルとして活動している中で、この発表をするのは心が苦しかったけど、私は昔から公式プロフィールの将来の夢に「お母さんみたいなお母さんになること」と書いています。
いつかその夢を叶えたいけど、大好きなメンバーとばあちゃんになるまでバンもん！やりたいと思ってるので、未来のことを考えると いつも一緒にいてくれるファンのみんなに黙って一歩を踏み出すことはできませんでした。
みんなのことが大切で大好きで仕方ないけど、自分の人生の夢も諦められなかったです。大切なものを全部同じ重さで大事にしていく覚悟を決めました。当たり前だけど、みんなへの気持ちは何も変わらないです。この場所から届けるすべてはみんなのためのものです。
これからもみんなが望んでくれる限りアイドルでいさせてください。今後ともバンもん！と望月みゆをよろしくお願いします。
【写真あり】生誕公演で発表！「バンもん！」望月みゆが結婚
同グループの公式サイトでも「本日、望月みゆが、生誕公演『望月みゆ生誕▼お月見WonderLand2026』にて入籍したことを発表させていただきました。2013年の加入より、バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIとして活動を始めアイドルとして一人の女性として年を重ねる中で健やかに活動を続けてこられたのはいつも応援してくださる皆様、関係者の皆様のおかげに他なりません。心より感謝申し上げます」と報告。
■報告全文
平素よりバンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIを応援してくださり、誠にありがとうございます。
本日、望月みゆが、生誕公演『望月みゆ生誕▼お月見WonderLand2026』にて入籍したことを発表させていただきました。
2013年の加入より、バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIとして活動を始めアイドルとして一人の女性として年を重ねる中で健やかに活動を続けてこられたのはいつも応援してくださる皆様、関係者の皆様のおかげに他なりません。心より感謝申し上げます
お相手は一般の方となります。門出を迎えるにあたり今後とも望月みゆを温かく見守っていただけたら幸いです。今回の報告を受け、メンバー・スタッフ一同、心より祝福しております。
バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIが、掲げている「ノーリミットラブアンドピース」をモットーにこれからも力強さを増して活動を続けていければと考えております。今後も変わらぬご声援をいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
株式会社パーフェクトミュージック
バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI一同
＜望月みゆコメント＞
改めて、今日は来てくれてありがとうございます。告知していた通り、私からみんなに「大切なお知らせ」があります。
私、望月みゆは入籍しました。毎年、生誕イベントのたびに「いつかは結婚するぞ」とみんなをビビらせて衝撃に備えさせてごめんね。
どうしても私のことを愛してくれるみんなに1番に伝えたくて、この場所で発表することを選びました。アイドルとして活動している中で、この発表をするのは心が苦しかったけど、私は昔から公式プロフィールの将来の夢に「お母さんみたいなお母さんになること」と書いています。
いつかその夢を叶えたいけど、大好きなメンバーとばあちゃんになるまでバンもん！やりたいと思ってるので、未来のことを考えると いつも一緒にいてくれるファンのみんなに黙って一歩を踏み出すことはできませんでした。
みんなのことが大切で大好きで仕方ないけど、自分の人生の夢も諦められなかったです。大切なものを全部同じ重さで大事にしていく覚悟を決めました。当たり前だけど、みんなへの気持ちは何も変わらないです。この場所から届けるすべてはみんなのためのものです。
これからもみんなが望んでくれる限りアイドルでいさせてください。今後ともバンもん！と望月みゆをよろしくお願いします。