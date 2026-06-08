【津波注意報】全国各地の第一波の到達予想時刻と満潮時刻 「津波注意報が発表されている沿岸」気象庁
［各地の満潮時刻・津波到達予想時刻］
気象庁によると、８日午前８時３６分ごろフィリピン付近で地震がありました。地震の規模を示すマグニチュードは８．２と推定されています。
この地震で、日本の太平洋側の広い範囲で津波注意報が発表されています。
各地の満潮時刻と津波到達予想時刻をお知らせします。津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。
予報区名・地点名 満潮時刻 第１波の到達予想時刻＜津波注意報＞ ＃茨城県（津波到達が最も早い場所） ０８日１３時３０分 ＃大洗 ０８日２２時１７分頃 ０８日１４時００分 ＃神栖市鹿島港 ０８日２２時２６分頃 ０８日１３時３０分 ＃千葉県九十九里・外房（津波到達が最も早い場所） ０８日１３時００分 ＃銚子 ０８日２２時２７分頃 ０８日１３時３０分 ＃勝浦市興津 ０８日２２時４６分頃 ０８日１３時３０分 ＃千葉県内房（津波到達が最も早い場所） ０８日１３時３０分 ＃館山市布良 ０８日２２時４７分頃 ０８日１３時３０分 ＃伊豆諸島（津波到達が最も早い場所） ０８日１３時００分 ＃伊豆大島岡田 ０８日２２時５９分頃 ０８日１３時３０分 ＃三宅島坪田 ０８日２３時１４分頃 ０８日１３時００分 ＃八丈島八重根 ０８日２３時４６分頃 ０８日１３時００分 ＃神津島神津島港 ０８日２３時３７分頃 ０８日１３時００分 ＃三宅島阿古 ０８日２３時２１分頃 ０８日１３時００分 ＃八丈島神湊 ０８日２３時１２分頃 ０８日１３時００分 ＃小笠原諸島（津波到達が最も早い場所） ０８日１２時００分 ＃父島二見 ０８日１０時２１分頃 ０８日１２時３０分 ＃相模湾・三浦半島（津波到達が最も早い場所） ０８日１３時３０分 ＃小田原 ０８日２２時５８分頃 ０８日１３時３０分 ＃三浦市三崎漁港 ０８日２３時０１分頃 ０８日１３時３０分 ＃三浦市油壺 ０８日２３時０１分頃 ０８日１３時３０分 ＃静岡県（津波到達が最も早い場所） ０８日１３時００分 ＃沼津市内浦 ０８日１０時１０分頃 ０８日１３時００分 ＃清水 ０８日１０時０１分頃 ０８日１３時００分 ＃御前崎 ０８日２３時４５分頃 ０８日１３時００分 ＃舞阪 ０８日１０時３２分頃 ０８日１３時００分 ＃南伊豆町手石港 ０８日２３時４１分頃 ０８日１３時００分 ＃下田港 ０８日２３時２６分頃 ０８日１３時００分 ＃伊東 ０８日２３時０４分頃 ０８日１３時３０分 ＃西伊豆町田子 ０８日２３時３９分頃 ０８日１３時００分 ＃焼津 ０８日２３時３８分頃 ０８日１３時００分 ＃愛知県外海（津波到達が最も早い場所） ０８日１３時００分 ＃田原市赤羽根 ０８日１０時１４分頃 ０８日１３時００分 ＃三重県南部（津波到達が最も早い場所） ０８日１２時３０分 ＃鳥羽 ０８日１０時４５分頃 ０８日１３時００分 ＃尾鷲 ０８日１０時２４分頃 ０８日１３時００分 ＃熊野市遊木 ０８日１０時２３分頃 ０８日１３時００分 ＃和歌山県（津波到達が最も早い場所） ０８日１２時３０分 ＃那智勝浦町浦神 ０８日１０時３１分頃 ０８日１２時３０分 ＃串本町袋港 ０８日１０時３６分頃 ０８日１３時００分 ＃和歌山 ０８日１１時１４分頃 ０８日１３時００分 ＃御坊市祓井戸 ０８日１０時４０分頃 ０８日１３時００分 ＃白浜町堅田 ０８日１０時３３分頃 ０８日１３時００分 ＃高知県（津波到達が最も早い場所） ０８日１２時３０分 ＃室戸市室戸岬 ０８日１０時４２分頃 ０８日１２時３０分 ＃高知 ０８日１０時４６分頃 ０８日１３時００分 ＃土佐清水 ０８日１０時５１分頃 ０８日１２時３０分 ＃須崎港 ０８日１０時４５分頃 ０８日１３時００分 ＃中土佐町久礼港 ０８日１０時４６分頃 ０８日１３時００分 ＃宮崎県（津波到達が最も早い場所） ０８日１２時３０分 ＃日向市細島 ０８日１１時０５分頃 ０８日１２時３０分 ＃日南市油津 ０８日１０時５６分頃 ０８日１２時３０分 ＃宮崎港 ０８日１０時５２分頃 ０８日１２時３０分 ＃鹿児島県東部（津波到達が最も早い場所） ０８日１２時３０分 ＃南大隅町大泊 ０８日１１時４０分頃 ０８日１２時３０分 ＃志布志港 ０８日１１時０５分頃 ０８日１２時３０分 ＃種子島・屋久島地方（津波到達が最も早い場所） ０８日１２時００分 ＃種子島西之表 ０８日１１時４０分頃 ０８日１２時３０分 ＃種子島熊野 ０８日１１時１０分頃 ０８日１２時００分 ＃奄美群島・トカラ列島（津波到達が最も早い場所） ０８日１１時３０分 ＃中之島 ０８日１１時４６分頃 ０８日１２時００分 ＃奄美市小湊 ０８日１１時２３分頃 ０８日１２時００分 ＃奄美市名瀬 ０８日１１時５４分頃 ０８日１２時００分 ＃沖縄本島地方（津波到達が最も早い場所） ０８日１１時３０分 ＃那覇 ０８日１２時０３分頃 ０８日１１時３０分 ＃久米島 ０８日１２時０４分頃 ０８日１１時３０分 ＃沖縄市中城湾港 ０８日１１時４０分頃 ０８日１１時３０分 ＃南城市安座真 ０８日１１時３８分頃 ０８日１１時３０分 ＃大東島地方（津波到達が最も早い場所） ０８日１１時３０分 ＃南大東漁港 ０８日１１時３３分頃 ０８日１１時３０分 ＃宮古島・八重山地方（津波到達が最も早い場所） ０８日１１時００分 ＃西表島 ０８日１３時３６分頃 ０８日１１時３０分 ＃与那国島久部良 ０８日１２時０７分頃 ０８日１１時３０分 ＃石垣島石垣港 ０８日１２時０５分頃 ０８日１１時００分 ＃宮古島平良 ０８日１２時１９分頃 ０８日１１時００分
［現在津波注意報を発表している沿岸］＜津波注意報＞ 茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島、 相模湾・三浦半島、静岡県、愛知県外海、三重県南部、和歌山県、 高知県、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、 奄美群島・トカラ列島、沖縄本島地方、大東島地方、 宮古島・八重山地方 ＜津波予報（若干の海面変動）＞ 北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、 青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、 東京湾内湾、伊勢・三河湾、大阪府、兵庫県瀬戸内海沿岸、淡路島南部、 岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県宇和海沿岸、 愛媛県瀬戸内海沿岸、山口県瀬戸内海沿岸、福岡県瀬戸内海沿岸、 長崎県西方、熊本県天草灘沿岸、大分県瀬戸内海沿岸、 大分県豊後水道沿岸、鹿児島県西部
津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 震源要素の速報 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊［震源、規模］ ６月８日０８時３８分頃地震がありました。 震源地は、フィリピン付近（北緯 ５．７度、東経１２５．２度）で、地震 の規模（マグニチュード）は８．２と推定されます。
・・ ・