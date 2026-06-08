きょう8日午前8時38分にフィリピン付近でマグニチュード8.2と推定される地震がありました。この地震で日本国内の広い範囲に津波注意報が発表されました。

鹿児島県では鹿児島県東部、種子島屋久島、奄美群島、トカラ列島に津波注意報が出ています。

第1波の到達予想時刻は

鹿児島県東部が午後0時30分、南大隅町大泊で午前12時30分、満潮時刻は11時40分です。

志布志港では第1波到達予想時刻が午前12時30分、満潮は午前11時5分。

種子島屋久島地方が津波到達予想時刻は午後零時(正午)、

西之表市は津波到達予想時刻が午後0時30分、満潮が午前11時40分、

種子島熊野の津波到達予想時刻は午後0時、満潮が午前11時10分、

奄美群島・トカラ列島の津波到達予想時刻は、午前11時30分です。

中之島の津波到達予想時刻が午後0時、満潮が午前11時40分ごろ、

奄美市小湊の津波到達予想時刻は午後0時、満潮が午前11時23分です。

奄美市名瀬の津波到達予想時刻は午後0時、満潮が午前11時54分ごろ。

予想される津波の高さは、高いところで1メートルです。

予想されている津波の高さよりも高い津波が押し寄せることがあります。

遠い場所よりより高い場所に避難してください。

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