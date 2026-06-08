楽しくお箸の練習ができる「お箸で寿司うつし」の作り方

お箸で寿司うつし

推奨年齢 3歳～ あそび制作 りっきー

楽しくお箸の練習ができるよう、お寿司をフエルトで再現。最初に大人がお寿司を1個つまんで、正しいお箸の持ちかたを見せてあげましょう。

この力が伸びる！

お箸でものを上手に持てるようになることを目的とした活動です。

あそぶときのポイント

子どもがうまくできないときは、「お母さん、お父さんにもやらせて」といって、さりげなくお手本を見せてあげましょう。

用意するもの

作り方

・仕分けトレイ ・お箸 ・お皿 ・フエルト（白、黒、赤、黄、オレンジ、緑） ・ビニール製のヘアゴム（透明と黒）

作り方1

フエルト各色を、作るお寿司に応じてそれぞれ写真のように長方形に切っておく

作り方2

小さく切った緑のフエルトに、細長い白のフエルトを巻きつけていく

作り方3

これでかっぱ巻きの中身ができあがり

作り方4

筒状にした白いフエルトに具のフエルトを乗せてヘアゴムで留める。さらに黒のフエルトで巻くと軍艦巻きに

作り方5

具とシャリ、もしくは具・シャリ・海苔のフエルトをヘアゴムで固定すれば、お寿司のできあがり

【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子