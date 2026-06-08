失業保険の対象外65歳以上が申請するのは高年齢求職者給付金！受給する方法とは？【定年後も安心がずっと続くお金のつくり方】

失業保険の対象外65歳以上が申請するのは高年齢求職者給付金！受給する方法

高年齢求職者給付金を受給する

65歳以上は失業保険の対象外

失業保険の受給資格は64歳までとなっています。したがって、仮に65歳で退職した場合は失業保険の対象外となってしまい、失業保険を受給することができません。65歳以上で退職した場合は高年齢求職者給付金を受給しましょう。高年齢求職者給付金とは、高年齢被保険者が失業した場合に一時金として支給される手当で、65歳以上で受給条件を満たせば受給することができます。

高年齢求職者給付金の受給条件

65歳以上の高年齢被保険者が受給できる高年齢求職者給付金は離職日以前の1年間で雇用保険加入期間が合計6か月以上あり、なおかつハローワークで再就職活動を行っている場合に受給可能です。現在では65歳以上でも雇用保険加入が可能になっているので、条件を満たせば何度でも雇用保険に加入して、失業後に高年齢求職者給付金を受給することができます。65歳以上で再就職活動する場合はチェックしましょう。

高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金の申請には離職票、マイナンバーカード、預金通帳、証明写真が必要になります。離職日以前1年間の賃金支払基礎日数が足りない場合は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算します。

【出典】『定年後も安心がずっと続くお金のつくり方』著：皿海信之 監修／三浦絵美 監修