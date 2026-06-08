ドル買い・円買い後退、トランプが沈静化図る「交渉は非常に順調だ」



有事のドル買い・リスク回避の円買いが後退。



イランがイスラエルを攻撃したことで米イラン和平合意の実現が遠のいている。ただ、トランプ氏はイラン攻撃は交渉に影響ない、非常に順調に進んでおり合意が近づいていると語った。トランプ氏の発言に市場は安堵。クロス円は今朝の下げを帳消しにしている。ユーロドルやポンドドルも下げを帳消し。ドル円は160.30円台でもみ合い。時間外でナスダックは上昇に転じている、NY原油は上昇一服。



トランプ氏はネタニヤフ氏に、これ以上攻撃をしないよう要請するとしているが、ネタニヤフ氏が約束を守るかは不透明だ。

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