カナモトが続伸し新高値、４月中間期経常益２６％増で配当予想増額修正を評価

カナモト<9678.T>が続伸し、上場来高値を更新した。同社は前週末５日の取引終了後、２６年１０月期第２四半期累計（２５年１１月～２６年４月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２．７％増の１０７９億５２００万円、経常利益は同２５．７％増の１０７億１３００万円となった。決算とともに配当予想の増額修正や、自社株買いの上限引き上げと取得期間の延長、自社株消却も公表しており、これらを評価した買いが入ったようだ。



国土強靱化政策を背景とした公共投資とともに、民間では省エネ・省力化ニーズや物流インフラ整備などが進展し、建設機械のレンタル需要が堅調だった。４月３０日を基準日とする中間配当はこれまでの予想から５円増額して５５円で決定。期末配当予想も５円増額して５５円とした。年間配当予想は前期比１５円増配の１１０円となる。



また、同社は昨年１２月に取得総数９０万株（取得総額３０億円）を上限とする自社株買いを今年６月３０日まで実施すると発表していたが、今回上限について総数１３０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．７９％）、総額５０億円に見直した。取得期間に関しては１１月３０日までに変更する。なお。５月３１日までに同社は自社株６０万１５００株を取得済み（取得総額は約２５億１９００万円）。自社株２００万株について６月３０日に消却する予定。このほか、株主優待品の一部変更についても公表している。



出所：MINKABU PRESS