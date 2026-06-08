「女性のADHD」は見落とされがち？周囲に合わせる“あの隠す行動”に潜むリスク

発達障害は男性に多いと思われがちですが、女性の発達障害は見逃されやすい傾向があります。周囲に合わせようとする「カモフラージュ」の習慣や、ホルモンバランスの変化が特性の現れ方に影響する可能性も指摘されています。妊娠・出産・更年期といったライフイベントをきっかけに特性が顕在化するケースも少なくありません。女性特有の視点から、発達障害への理解を深めていきます。

監修医師：

大迫 鑑顕（医師）

千葉大学医学部卒業 。千葉大学医学部附属病院精神神経科、袖ヶ浦さつき台病院心療内科・精神科、総合病院国保旭中央病院神経精神科、国際医療福祉大学医学部精神医学教室、成田病院精神科助教、千葉大学大学院医学研究院精神医学教室特任助教（兼任）、Bellvitge University Hospital（Barcelona, Spain）。主な研究領域は 精神医学（摂食障害、せん妄）。

女性における大人の発達障害（ADHD等）の特性と気づきにくさ

このセクションでは、女性が発達障害の診断を受けにくい理由や、女性特有の特性について解説します。

女性の発達障害が見逃されやすい理由

発達障害は男性に多いというイメージがある一方で、女性の発達障害は見逃されやすいことが知られています。その背景の一つとして、女性は社会的な適応を求められる場面で「カモフラージュ（マスキング）」と呼ばれる行動、つまり困難さを周囲に悟られないように振る舞う傾向が強い傾向があるという点が挙げられます。周囲に合わせることを無意識に習得することで、特性が表面に出にくくなるのです。これが原因で、気づかないうちにうつ病や適応障害といった『二次障害』を引き起こすリスクがあるため、早期の自己理解が重要です。

女性のADHDでは、多動性よりも不注意が目立つケースが多く、「うっかりミスが多い」「物忘れが激しい」「家事や育児に追われて常にパンクしている」という形で困難さが現れることがあります。これらは「性格の問題」「疲れているだけ」と周囲からも本人からも受け取られやすく、発達障害として気づかれにくい状況があります。

ASDのある女性も同様に、対人関係の困難さを表面上は上手にカバーする方が多く、「内向的な性格」「繊細な人」として見られることも少なくありません。また、女性は自分の気持ちを言語化して人に話すことが比較的得意なケースもあり、面接形式の診断場面では特性が見えにくくなることがあります。このように、女性の発達障害は多くの要因から見逃されやすく、診断に至るまでに時間がかかることも多いです。

ライフイベントが症状を顕在化させるきっかけとなる

女性の発達障害において特徴的なのは、ホルモンバランスの変化やライフイベントが特性の現れ方に影響する可能性があることです。月経周期に伴うホルモン変動が、ADHDの特性（とくに不注意や感情の波）を強める可能性があることが示されています。月経前の時期に集中力が大幅に低下したり、感情のコントロールが難しくなると感じる女性の方は、こうした背景がある場合もあります。

妊娠・出産・育児といったライフイベントも、発達障害の特性が表面化しやすい時期となることがあります。育児は予測できない出来事の連続であり、複数のことを同時にこなす必要があるため、ADHDの特性がある場合はとくに負担が大きくなります。「子育てがうまくできない自分はおかしい」と自責の気持ちを持つ方も多く、そうした状況で初めて発達障害の相談につながるケースも見られます。

更年期においても、エストロゲン（女性ホルモンの一種）の低下がADHDの特性を強める可能性があるとされています。「更年期になってから急に物忘れが増えた」「集中できなくなった」という訴えが、実は発達障害の特性がより顕著に現れている状態である場合もあります。女性の発達障害は、ライフステージごとに形を変えながら影響することがあるため、各段階での丁寧なサポートが求められます。

まとめ

大人の発達障害（ADHD等）は、適切な理解と支援があれば、日常生活をより充実させることができます。自分や家族の特性に気づいたとき、それを「性格の問題」と片付けず、専門機関への相談を検討していただくことが大切です。発達障害の特性は生涯続くものですが、工夫や支援によって生活の質を大きく改善することが可能です。一人で悩まず、医療機関や相談機関を活用しながら、自分に合った生き方を見つけるための第一歩を踏み出してください。

参考文献

厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「発達障害」 厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「No.1 職域で問題となる大人の自閉症スペクトラム障害」

厚生労働省「発達障害の理解 ～ メンタルヘルスに配慮すべき人への支援 ～ 」

内閣府「令和５年版障害者白書全文（PDF版）」