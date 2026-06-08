6月8日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

午前9時現在、熊本県内はところどころに雨雲がかかっています。午前中から一時的に雨が降るところがありそうで、昼過ぎからは広い範囲での本降りの雨となりそうです。昼過ぎから夜にかけて雨が降り続く見込みです。

明日の天気

雨は明日の明け方までとなりそうで、球磨地方は朝まで、通勤通学の時間帯もまだ雨が残る見込みです。日中も曇り空で、明日もすっきりしない梅雨空になります。

気温

今朝の最低気温は熊本市で23.4℃。あまり気温は下がらず、7月上旬並みとなりました。朝の気温高めとなっています。阿蘇市乙姫でも19.2℃。県の南部は人吉市で22.7℃。天草市本渡は21.2℃と20℃以上のところが多くなりました。湿度は80%から90%ぐらいとなっています。日中の最高気温は熊本市で26℃の予想です。

明子のささやき

今週は梅雨前線は九州の南に停滞しやすくなります。この前線の北に入るか南に入るかで、空気も雨の降り方も変わってきます。今週は、熊本は前線の北側に入っているので、激しい降り方はしばらくはなさそうな状況です。前線の南側には入るのが沖縄で、今週は沖縄で梅雨末期の大雨に注意となりそうです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。