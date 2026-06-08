【パリ＝工藤圭太】テニスの全仏オープンは最終日の７日、パリで男子シングルス決勝が行われ、第２シードのアレクサンダー・ズベレフ（独）が、第１０シードのフラビオ・コボリ（イタリア）を６―１、４―６、６―４、６―７、６―１で下し、四大大会初優勝を果たした。

ドイツ勢の四大大会男子シングルス制覇は１９９６年全豪のボリス・ベッカー以来３０年ぶりで、６８年のオープン化以降の全仏優勝は初めて。優勝賞金２８０万ユーロ（約５億２０００万円）を獲得した。

４時間１６分に及んだ死闘の末、念願のタイトルを手に入れた。ズベレフは赤土の上で大の字に寝転び、両手で顔を覆った。

第１セットは、時速２２０キロに迫る強烈なサーブを精度高く打ち込み、難なく取った。しかし、第２セット以降は豊富な運動量を誇るコボリとの消耗戦に。１セットずつ奪い合う中、第４セットはタイブレイクにもつれ込んだ。取ればズベレフの勝利だったが、最後はコボリが会心のダウンザラインを決め、勝負を最終第５セットまで持ち込んだ。会場の声援も含め、勢いは確かにコボリにあった。

しかし、ズベレフの心は折れていなかった。「脚はけいれんしていたが、原因は肉体ではなく精神的なもの」と自らを奮い立たせ、１ゲーム目をジュースの末にブレイク。そこから一気に４ゲームを連取した。気迫は相手にも伝わったか。７ゲーム目、コボリのラストショットは大きく外れ、勝利をつかんだ。

高い実力を誇りながら、これまで３度、四大大会決勝の壁にはね返されてきた。精神面の未熟さを指摘する声もあった。ただ今大会、２９歳は終始落ち着き払い、自らのプレーを貫徹した。「一度優勝出来た今、また優勝できるような気がする」。大きな壁を越え、次のステージへ進んだ。