プロゴルファーの菅楓華、全米女子OP前につかの間のリラックス

米大リーグ、ドジャースの球場に現れた21歳の女子プロゴルファーに日本のファンが騒然としている。「可愛すぎ」「似合ってます！」と反応が寄せられた。

日本時間の8日、インスタグラムに「幸せな時間でした 青好きにはたまりません！！ また見に行きたいな」というメッセージとともにドジャースタジアムでの写真を複数公開したのは菅楓華（ニトリ）だ。

大谷翔平投手のネームと背番号17の入った青いサードユニホームを羽織り、キャップを着用。ガチの応援スタイルに日本のファンからは驚きのコメントが並んだ。

「最難関のゴルフと LAの素敵な思い出がもう一つ SHOTIMEを楽しんだみたいですね」

「観に行けて羨ましいなぁ〜」

「超一流を見て超一流になってね 毎日忙しいので良いリフレッシュになりましたね」

「ユニフォーム似合ってます！」

「レアで 旬な 憧れの体験」

「可愛い いいな 髪切りました？」

「ユニフォーム姿の楓ちゃん可愛すぎ」

菅はテオスカー・ヘルナンデス外野手の球場配布ボブルヘッドを手にしており、観戦したのは5月30日（日本時間6月1日）の試合のようだ。7日（同8日）に閉幕した全米女子オープンにも初参戦。5オーバーの69位で予選突破はならなかった。



（THE ANSWER編集部）