µþÅÔ¤¬¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á»á¤Î¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡¡J¥ê¡¼¥°5¥¯¥é¥Ö¤ò»Ø´ø¡ÄúÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤
²áµî¤Ë¤ÏFCÅìµþ¤ä¼¯Åç¤Ê¤É¤Ç»Ø´ø¡¢2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êµþÅÔ¤òÎ¨¤¤¤ë
¡¡J1¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï6·î8Æü¡¢¥é¥ó¥³¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á»á¤¬2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß58ºÐ¤Î¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¹ñÀÒ¤ò»ý¤Á¡¢UEFA¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¢FCÅìµþ¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎJ¥ê¡¼¥°5¥¯¥é¥Ö¤Ç´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ä¥¿¥¤¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ê¤É³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µþÅÔ¤ÏÍèµ¨¡¢½é¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿Í½Áª¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤Îò»Ë¤ò¶¦¤ËÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¶¦Æ®¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ÖµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë½éÍèÆü¤·¤Æ¤«¤é20Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Î¤è¤¦¤ÊÎò»Ë¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë»ö¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤Îò»Ë¤¬ºî¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÂô»³¤Î¾¡Íø¤È´î¤Ó¤ò³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤Îò»Ë¤ò¶¦¤ËÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤ë»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¥µ¥ó¥¬¡¢¶¦¤ËÀï¤ª¤¦¡ª¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë