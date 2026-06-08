◇インターリーグ ドジャース5―13エンゼルス（2026年6月7日 ロサンゼルス）

ドジャースは7日（日本時間8日）、本拠でのエンゼルス戦に敗れ、連勝は2でストップ。同戦の連勝も5で止まった。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は5打数2安打と2試合連続のマルチ安打を記録し、打率を.302まで上昇させた。デーブ・ロバーツ監督（54）は高いレベルでの好調を維持する大谷への、絶大な信頼感を口にした。

大谷は2点を追う3回1死からの第2打席、エンゼルス先発・ソリアーノがカウント2―0から投じた真ん中低めの96.3マイル（約154.9キロ）直球を捉え、打球速度112.3マイル（約180.7キロ）の強烈なライナーの右前打で出塁。その後、三塁まで進み、タッカーの捕ゴロの間に好判断で生還した。

ドジャースは1―6の6回に2本塁打で4点を挙げ、1点差まで詰め寄ったが、直後の7回に決定的な6失点。大谷は7点を追う苦しい展開となった7回の第4打席、エンゼルス2番手左腕・ポメランツの外角球にバットを止める形の打撃となったが、三塁線へ転がる打球で一塁へ全力疾走。内野安打をもぎとった。

6月は6試合の出場で25打数12安打の打率.480。得意の季節に入り、高いレベルで状態を維持している。ロバーツ監督は「翔平は体の状態も良く、ボールもよく見えています。しっかり強い打球を打っていますし、非常に良い打席を続けています。彼が調子いいと打線全体が楽になりますし、常に塁に出ている印象です。本当に素晴らしい選手」と賛辞を送った。

それでも大谷の本来の力を知るだけに「まだ完全に調子が上がりきっているとは思っていません」と言う。「これから本格的に長打が増えてくる段階だと思うからです。ただ、すでにしっかり強い打球を打っていますし、四球も選べています。それに、彼は投手としてもプレーしていますからね。本当に、翔平という選手がどれだけ特別かということだと思います」と期待感も口にした。