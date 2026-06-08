Åì¾Ú°ì»þ2600±ßÄ¶°Â¡¡6Ëü4Àé±ß³ä¤ì
¡¡½µÌÀ¤±8Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬ÂçÉýÂ³Íî¤·¤¿¡£Á°½µËö½ªÃÍ¤«¤é¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ2600±ß¤òÄ¶¤¨¡¢5·î25Æü°ÊÍè¡¢2½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÀáÌÜ¤Î6Ëü4000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Î³ô°Â¤ò¼õ¤±¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤äÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÇä¤ê¤¬ËÄ¤é¤ßÁê¾ì¤ò²¡¤·²¼¤²¤¿¡£
¡¡¸áÁ°9»þ15Ê¬¸½ºß¤ÏÁ°½µËö½ªÃÍÈæ2440±ß42Á¬°Â¤Î6Ëü4147±ß70Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï83.78¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3865.31¡£
¡¡ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤ÎÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÁ°½µËö5Æü¤Ë¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ²¼Íî¤·¤¿¡£¼çÍ×¤ÊÈ¾Æ³ÂÎÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤¹¤ë³ô²Á»Ø¿ô¤âÂç¤¤¯²¼Íî¤·¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢³ô²Á¿å½à¤¬¹â¤¯Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ø¤Î´óÍ¿ÅÙ¤¬¹â¤¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤äÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁê¾ì¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿ÌÃÊÁ¤¬Âç¤¤¯ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¡£