マネするだけでOK！誰でもキレイに塗れるアイシャドウMAP

メイク大好きな筆者が、簡単にアイシャドウのグラデーションが作れる３stepをご紹介します。この手順を覚えてしまえば、どんなアイシャドウパレットにも応用できるので、ぜひ試してみてください！

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必要な色は全部で3色

まず、濃淡の違う3色を用意します。

この時、3色の色味の系統は同じものを選ぶこと。

ほとんどのアイシャドウパレットは、統一感のある色味で構成されているので、パレットを使えば間違いなしです。

Step1：二重幅に中間のカラーを乗せる

用意した3色のうち、真ん中の濃さの色を 二重幅に乗せます。

横幅は目の幅ぴったりまで広げます。

Step2：一番薄いカラーをアイホール全体に乗せる

次は一番薄い色を使います。

目の膨らみ全体に広げるのが目安。

この時に最初に塗った色と少し被るように乗せることで、勝手に境目が混ざりグラデーションになります。

アイホールに使う質感はマットがおすすめ！

薄い色味を使用するので、思ってるより広く塗ってOK。

塗ってる意味ある？みたいな薄い色でも、塗ると塗らないとでは仕上がりに大きな違いが！

アイシャドウは、「濃い色を一発で塗る」のではなく「薄い色を何回も重ねて塗る」ことが重要なんです！

Step3：締め色として濃い色を目尻に

黒目の終わりから、アイラインの長さくらいまで乗せます。

アイホールに使った筆ではなく、細めの筆を使用すると塗りやすい！

最後に微調整

ぼかしが足りない部分に、一番薄い色を乗せて調整すれば完成！

薄い色から乗せちゃダメ？

薄い色→中間→濃い色 と色の薄い方から順番に乗せる方法もありますが、境目のぼかしにテクニックが必要。

最後に薄い色で調整する方が意外と簡単に仕上がるんです♪

ラメを乗せる場合

まぶたの中心に乗せる

立体的に見えてクリッとした目の印象に。 下を向いた時や瞬きの時にラメがキラキラ見える塗り方。

カットクリースラインに乗せる

目の中に光が入り込むハイライトのような使い方もあり。

チラチラ輝く繊細なラメは、この方法が可愛い♪ 横顔も美しく演出してくれます。

二重幅の上に乗せる

目を開いてる時でもしっかり見えるのがこの位置。 グリッター系の存在感のあるラメを点置きしても可愛い！

最後におさらい

忙しい時にも簡単3stepで完成するグラデーション。

ぜひ参考にしてもらえると嬉しいです♪