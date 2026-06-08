お願いずっと売ってて！プラなのにこんなに曲がるの！？なくなったら困る100均の優秀ブラシ

マイストローの洗浄用ブラシって、金属軸だと使っているうちに曲がって使いにくくなるのが難点…。今までいくつもダメにしてきた筆者がたどり着いたのが、ダイソーの『自在に曲がるストロー洗いブラシ』でした！プラ軸なのに柔軟性があり、曲がったストローにも沿わせやすく快適な使い心地。フック付きで保管にも便利です！

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商品情報

商品名：自在に曲がるストロー洗いブラシ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480761480

マイストローを快適に洗える！ダイソーの『自在に曲がるストロー洗いブラシ』

飲食店でのプラ製ストロー廃止が進み、マイストローを使用する方も増えましたよね。今回は、そんなマイストローのお手入れに便利なグッズをご紹介します。

ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけた『自在に曲がるストロー洗いブラシ』です。

よくあるストロー洗いブラシとは異なる、ちょっと珍しいプラスチック軸が採用されています。

凹凸のないプラ軸なので、メンテナンスの手間がかからないのがGOOD。

ブラシタイプになっており、水切れが良く気持ちよく使用できるのも嬉しいポイント。

先端にはガイドの玉がついているので、狭いストローの口にもスッと入ります。

プラ製だから硬いのでは…？と思いきや、程よいしなりがあり、柔らかいのが最大の特徴！曲がったデザインのストローにも沿わせやすく、洗いやすいですよ。

柔軟性があるのに曲がりすぎない！しっかりストローを洗えて優秀◎

普段は金属軸のブラシを使用していましたが、繰り返し使っているうちに軸が曲がってきて使いにくくなってくるのが気になっていました。

ですが、こちらは軸が柔らかいのに曲がってしまうことがなく、個人的にはかなり使いやすく感じました。

しかも、フックがついているので収納に困りません。洗った後は掛けておくことで、しっかり乾燥させることができます。

金属軸のほうはフック穴が開いているだけで、かつ穴が小さいので戻しにくいなと思っていたので、この仕様はとてもありがたいです。

今回は、ダイソーの『自在に曲がるストロー洗いブラシ』をご紹介しました。

マイストローを使っている方全員に試してほしいほど、とても優秀なアイテムでした！ずっと売っていてほしいほどお気に入りです。

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。