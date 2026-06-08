「急な雨も焦らない！」必須のアイテムがちゃんと収まる100均トート

推し活の必須アイテムとも言えるトートバッグ。先日ダイソーで「大切なグッズを雨から守りたい！」「うちわがすっぽり収まるサイズ感がほしい！」といったこだわりと悩みを解決するトートを発見！便利な仕切り付きで見た目も使い勝手も抜群なのに、330円（税込）と他所で購入するよりも、断然お得で優れものです♪

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商品情報

商品名：ギンガムチェックPVCトートバッグ

価格：￥330（税込）

カラー展開：黒、ベージュ、ピンク、パープル

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480846675

300円って信じられない…♡ダイソーの『ギンガムチェックPVCトートバッグ』

推し活用のビニールバッグは、シンプルなデザインのものでも意外とお値段が張るものが多いですよね…。

そんな中、ダイソーで見つけたのが『ギンガムチェックPVCトートバッグ』。なんと驚きの330円（税込）とお手頃価格で、他所で購入するよりも、予算をぐっと抑えられます。

ベージュのギンガムチェック柄がおしゃれなデザインも魅力です。カラーは、ベージュのほかにも黒、ピンク、パープルが展開されているようです。

塩化ビニル素材（PVC）のため、布バッグより水濡れに強い仕様。もちろん入れ口が密封されていないので過度な期待は禁物ですが、急な雨でも焦らずに対処できます。

万が一汚れてしまっても、サッと拭き取るだけでお手入れができるので、屋外のイベントやライブでも気兼ねなく使えますよ。

持ち手部分も透明な塩化ビニル素材で統一感があり、おしゃれ度をグッと底上げしてくれます。

バッグ全体の主張が強すぎないので、お気に入りのキーホルダーや缶バッジなどを付けた際も、グッズを引き立ててくれそうです♪

推し活のうちわがすっぽり入る◎仕分け収納もできる優秀設計！

マチのないすっきりとしたスクエア型のトートバッグですが、なんと推し活用のうちわがすっぽりと収まるサイズ感なんです！

うちわが綺麗に入るサイズのバッグはなかなか出会えないことも多く、推し活のサブバッグを探していた方にはまさに朗報。

さらに、中央のギンガムチェック柄が仕切りになっていて、2か所に分けて収納できる優秀デザイン。

グッズと私物を分けて持ち歩いたり、ライブのパンフレットやチラシを綺麗に分けて持ち帰るのにも大活躍です。

持ち手はそこまで長くありませんが肩に掛けられるので、さっと両手を空けられるのも嬉しいポイント。荷物が多くなりがちなイベント会場でも、フットワーク軽く移動できます。

今回は、ダイソーの『ギンガムチェックPVCトートバッグ』をご紹介しました。

こだわりがたっぷり詰まった名品級のトートバッグで、推し活がより快適になるはず。ぜひ気になった方はダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。