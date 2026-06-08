ストック買い確定！汚れたら即交換できる！気持ちよく使える100均のキッチン便利グッズ

ダイソーで見つけたキッチンシートスポンジは、汚れたらすぐ交換できる手軽さが魅力のキッチン便利グッズ。薄手で柔らかく、グラスや食器を傷つけにくいだけでなく、水筒やお弁当箱など複雑な形状にもフィットします。キッチンだけでなく浴室や洗面所の掃除にも活躍するので、この機会に要チェックです！

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商品情報

商品名：キッチンシートスポンジ（26枚、泡立ちソフトタイプ）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：6cm×8.5cm×1cm

内容量：26枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480948188

使い捨てやすいダイソーの新作キッチンスポンジを正直レビュー！

ダイソーの『キッチンシートスポンジ（26枚、泡立ちソフトタイプ）』は、まだ使えそうだけど衛生面が気になったときに、気軽に交換できるキッチン消耗品です。

最大の魅力は、薄手で複数枚入りなこと。

スポンジの汚れが目立ったり、油汚れのひどいフライパンやニオイの強い食材を扱った後でも、「まだ使えるから…」と無理に使い続ける必要がありません。

いつでも清潔な状態を保てるのは、嬉しいポイントですよね。

『キッチンシートスポンジ（26枚、泡立ちソフトタイプ）』の使用感・タイプ違いのスポンジとの差は？

実際に使ってみると、スポンジのきめが細かく、グラスやガラス製の食器などデリケートなアイテムも傷つきにくい印象です。

薄手ならではの柔軟性もあり、折り曲げて使えばザルの足や複雑な形状のお弁当箱、水筒の飲み口周辺までしっかりフィット。

さらに、お箸もまとめて包み込むように洗えるので作業効率もアップします。

また、このスポンジはキッチンだけでなく、浴室や洗面台まわりの掃除にも活躍します。

汚れがひどい場所の掃除に使っても、そのまま処分できるので掃除道具を洗ったり保管したりする手間が減ります。

なお、ダイソーでは同じサイズ・入り数で、きめが少し粗いタイプの『キッチンシートスポンジ（26枚）』も販売されていました。

両方使い比べてみましたが、普段使いでは大きな違いは感じません。

使用前は、きめが細かい方は滑りやすいかも？と思っていましたが、手で包み込むように持てば特に気にならなかったです。

ただし、こびり付いた汚れに対しては、目が粗いタイプのほうが汚れをしっかり捉えて落としやすいです。

プチプラなので、シーンによって使い分けてみても良いかもしれません。

今回はダイソーの『キッチンシートスポンジ（26枚、泡立ちソフトタイプ）』と『キッチンシートスポンジ（26枚）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。