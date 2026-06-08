100均で買っとくと楽だよ〜！面倒な作業を一気に終わらせる！アイディア系お掃除グッズ

ブラインドやドアの取っ手まわりなど、凹凸や隙間がある場所の掃除は意外と手間がかかります。雑巾で拭こうとしても細かい部分まで届きにくい…そんなときに便利なのが、セリアで買える手にはめて使うタイプのお掃除グッズです。気になる部分を挟むようにして拭けるので、まとめて一気に拭き上げられて便利ですよ。

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商品情報

商品名：マイクロファイバー パクパク手袋 2P

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦18×横13cm

内容量：2枚入

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446057192

挟んで拭けるのがいい！複雑なパーツも一気にお掃除！セリアの『マイクロファイバー パクパク手袋』

ブラインドやドアの取っ手まわりなど、形が複雑な場所は掃除に時間がかかりがちです。クロスを何度も持ち替えたり、角度を変えたりするのが面倒に感じることもありますよね。

そんなときに使いやすかったのが、セリアの掃除グッズ売り場で見つけた『マイクロファイバー パクパク手袋』です。

見た目は小さな鍋つかみのような形状。マイクロファイバー素材の布を折り込んで作られていて、ポケットに指を入れて使います。

手にはめるとパクパクと自然に開閉できるので、パーツを挟みながら拭き掃除ができます。ブラインドの羽根やドアの取っ手部分なども、両側からまとめて一気に拭き上げられます。

クロスを何度も往復する手間が減るので、お手入れがラクちんです。

使用時の注意点としては、漆製品や金銀箔製品、表面加工された画面、くもり止め加工やコーティング加工が施された面には使用できません。

傷つきが心配な場合は目立たない場所で試してから使うと安心です。

マイクロファイバー素材で汚れをしっかりキャッチ！

汚れの拭き取りやすさも申し分なし。マイクロファイバー素材なので、超極細繊維が細かなチリや汚れをしっかりキャッチしてくれます。

水拭きでも乾拭きでも使えるのも便利なポイント。水分も油分も拭き取りやすく、指紋などの汚れが気になる場所の掃除にも使いやすいです。

手にはめて使う構造のおかげで、布が手からズレにくいのもポイント。雑巾を握り直しながら掃除するよりも、狙った場所に当てやすいのが良かったです。

たたんで最後まで使える！乾きやすさも嬉しい！

汚れが目立ってきたら、一度手袋を外し、たたんで使うこともできます。きれいな面を使いながら掃除できるので、1枚を無駄なく使いやすいです。

使い終わったあとは乾きが早く、衛生的に使いやすいのも良いところ。ただしループは付いていないため、吊るして収納したい場合は少し工夫が必要です。

筆者はお掃除グッズスタンドに100円ショップのフック付きピンチを使って吊るしています。

今回は、セリアの『マイクロファイバー パクパク手袋 2P』をご紹介しました。2枚入りなので、水拭き用と乾拭き用に分けて使うのもおすすめです。

細かなパーツの掃除をまとめて済ませたいときに活躍してくれます。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。