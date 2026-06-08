フォークシンガー松山千春（70）が7日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。同郷北海道出身のロックシンガー大黒摩季（56）の実家の家業を明かす一幕があった。

松山は現在、春の全国ツアー中。3日に開催した東京でのライブには大黒の他、元巨人監督の原辰徳氏、青学大駅伝部監督の原晋氏らが訪れた。

松山は「大黒摩季、来てました」と前置きした上で「何と言っても、大黒摩季のところはパン屋さん。キムラヤさんか。あんパンの木村屋さんとはまた違うんだよな。札幌のキムラヤさんか」と切り出した。

続けて「摩季も元気だよな。あいつはロックなんだよな。ロックシンガーなんだよな。俺はフォークだから。お前、大丈夫かと。ロックと違ってフォークはまた違ったコンサートになるぞ、みたいな感じだったんだけど終わってから『千春さん、大感激！』って言いながら抱きついてきたからね。まぁよかったんだろうと」とライブ後の様子を明かした。

大黒は札幌市出身。父は札幌市にある老舗製パン会社「株式会社札幌キムラヤ」の元社長。銀座の木村屋總本店からのれん分けされた老舗として知られる。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。