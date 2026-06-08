フォークシンガー松山千春（70）が7日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。5月31日に悪性リンパ腫のため、92歳で亡くなった歌手菅原洋一さんをしのんだ。

「菅原洋一さん、亡くなったんだなぁ。92歳だったんだ」としみじみ切り出した。「俺、菅原洋一さん好きでさ。特に『知りたくないの』っていう歌が大ヒットしたべ。1967年、俺が55年生まれだから、俺が11歳12歳の頃だよ。そんな時に『知りたくないの』が好きで歌ってたっていうのが印象に残ってて。大好きな歌手の1人でしたね。残念だなとつくづく思いますけど」と語った。

菅原さんは1933年（昭8）8月21日生まれ。兵庫県加古川市出身。国立音大声楽科卒。1958年（昭33）にタンゴ歌手としてデビュー。67年に「知りたくないの」が大ヒットし、NHK紅白歌合戦に初出場。以降、22年連続出場。「愛のフィナーレ」「忘れな草をあなたに」などヒット曲多数。19年に文化庁長官表彰。愛称は「ハンバーグ」。血液型B。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。