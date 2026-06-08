◆米大リーグ ドジャース５―１３エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ナ・リーグ西地区首位を快走するドジャースが１０連戦ラストで今季初の２ケタ失点を喫して大敗。カード３連勝を逃し、貯金２０の大台チャレンジは今後にお預けとなった。この１０試合は６勝４敗だった。

「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は５打数２安打と奮闘したが、今季３度目の２試合連発はならなかった。それでも、６月は出場６試合で５度目のマルチ安打で打率３割２厘に上げた。

試合後、ロバーツ監督は先発のシーハンを２回途中４９球で降板させたことに関して「（２回の）１イニングで４０球を超えるような状況（３５球で１死）で彼を続投させるのはどうしても気が進まなかった。選手を危険にさらすわけにはいかないとね。明らかにブルペンが代償を支払わないといけなかったが、オフ日（移動日）があるからリセットできると感じている」と説明した。

ピッツバーグへの移動を挟み、９日（同１０日）からはパイレーツ３連戦。指揮官は「（初戦先発の）ラウアーの後に、水曜日（１０日）は翔平が投げる。ラウアーも翔平もそれぞれ長いイニングを投げてくれると感じている」と先発陣への信頼を示した。

大谷は１０日（同１１日）の試合に中６日で先発予定。この日のデーゲーム終了後にはグラウンドでキャッチボールを行う異例の調整を見せた。大谷は通常、登板２日前にブルペン入りするが、今回は２日前が試合なしでいつも通りの調整が困難なこともあり、いつもとは異なる調整を選択したようだ。大谷はブルペン入りしなかったが、左翼で強めの平地スロー。試合後にはキッズランなどのイベントが行われており、多くのファンの目の前で二刀流の大谷にしかあり得ない光景を繰り広げた。