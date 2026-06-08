◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 最終日（７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

１８位で出た２０１９年全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）は１バーディー、１ボギーの７１で回り、通算イーブンパーの１７位で大会を終えた。３年連続のトップ１０入りはならなかったが、５月のクローガー・クイーンシティー選手権の４７位を上回る、今季自己最高位でのフィニッシュとなった。

以下、Ｕ―ＮＥＸＴでのホールアウト後の一問一答。

―前半を振り返って。

「チャンスが比較的今日は多かったなかで、なかなかそれを決めきることができなくて。前半はしのいだパーパットもあったし、ロングパットあった。しっかり耐えられて８番でやっと（バーディーが）来た。その後がなかなか来なかったので、グリーン上が悔しいラウンドだった」

―コースコンディションの変化は？

「一緒に回ったジーノ（ティティクル）と『ちょっと遅いよね』という話はしていたけど、自分が打ち切れていない分、少し切れて外れるっていう。一筋違うところが多かった」

―風も強くなった後半は。

「風でクラブ選択で迷うところもあったが、５、６、７メートルぐらいのチャンスにはつけられた。どこか入っていたら、もっといい方向に行っていたと思う。どこかで１個入ってくれていたら良かったなと思う」

―１週間を振り返って。

「（初日３位で）スタートが良かった分、こいう終わり方はすごく悔しい気持ちでいっぱいだけど、一打一打一生懸命やった結果がこれだったので。まだまだ自分は伸びしろがいっぱいだな、と今は思うしかない。来週からも試合があるし、切り替えて前を向いてやっていくしかない」

―リビエラＣＣでの開催。

「現役中に回れるとは、試合ができるとは思っていなかったので、すごく楽しみにしていた１週間だった。それに結果がついてくるともっと気持ち良く終われたと思う。ここでゴルフができる喜びを、すごくかみしめながら１週間できた。もしまた来られるなら、リベンジしたい」