東京湾フェリーはフィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生し。関東地方などに津波注意報が発令されたことを受け、運航を見あわせている。

東京湾フェリーは神奈川の久里浜と千葉の金谷を約40分で繋ぐフェリーで、金谷9時20分発の便から運航を見合わせ、津波注意報が解除されるまで、としている。

千葉県九十九里・外房、伊豆諸島、静岡県、愛知県外海は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午後1時00分です。

津波の高さは、予想の2倍以上になることもあります。

ただちに海岸や川岸から離れてください。

津波は第1波よりも第2波、第3波と高くなる事があります。

たとえ数十センチの水でも、ものすごい力です。

足をとられ、命を落とします。

津波は1回だけではなく、何回も襲ってきます。

津波が最も高くなるまで数時間かかることもあります。

第1波の到達予想時刻を過ぎても、引き続き警戒してください。

磯釣り（や海水浴）など海に入っている方はすぐに海から出てください。

決して海岸や川の様子を見に行かないでください。

津波注意報が解除されるまで、安全な場所から離れないでください。