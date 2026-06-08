「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが7日、自身のインスタグラムを更新。6日に仙台で開催された格闘技イベント「RIZIN」を観戦した様子を投稿した。

「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI 行ってまいりました！！」と報告し、ボディーラインが際立つピチピチ白Tシャツに黒ミニスカートにRIZINの迷彩柄帽子をコーディネートしたショットを公開した。

選手のボードの脇に立ってポーズをとったり、観客戦で大会を楽しんだショットをアップ。「大好きなフライ級のタイトルマッチ 神龍誠選手、新チャンピオンおめでとうございます！！ 選手たちの熱い想いや、喜び、感謝、悔しさが伝わってきて、胸がいっぱいになりました たくさんの感動をありがとうございました」と思いをつづった。

ファンやフォロワーからも「プロより立派な胸筋」「可愛くて美しくてセクシーな」「魅力的で釘付け」「美乳パンチでKOだ」「RIZINハット似合ってるー」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。5月29日に1stDVD「相思相愛」を発売。身長166センチ。スリーサイズはB93−W63−H95センチ。血液型O。