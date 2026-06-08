サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）大会の取材を長く続けたサッカージャーナリスト・賀川浩さん（２０２４年に９９歳で死去）の功績をたたえ、「芦屋賀川サッカー文庫」が兵庫県芦屋市立図書館に設けられる。

賀川さんが日本サッカー協会から託された資料２０００点以上が市に寄贈された。１１日開幕（日本時間１２日）のＷ杯北中米３か国大会に合わせて、一部を公開する。

神戸市出身の賀川さんは戦後、産経新聞社に入り、記者としてサッカーの取材を担当。Ｗ杯は１９７４年の西ドイツ大会から計１０大会を現地で取材した。２０１５年には、サッカーの普及に貢献したとして、日本人で初めて国際サッカー連盟会長賞を受けた。

書籍や大会プログラムなどの資料は、日本サッカーミュージアム（東京都）が所蔵していたが、「活用してほしい」と賀川さんに託され、芦屋市サッカー協会の西田俊一会長が倉庫で保管。段ボール７９箱分に、サッカー専門誌「サッカーマガジン」の創刊号などもあり、賀川さんが晩年までの約４０年間を過ごした縁で寄贈されることになった。

市役所で３日に贈呈式があり、西田会長は「賀川さんは阪神大震災の時も芦屋に住んでいた偉大な隣人」と振り返り、高島崚輔市長は「世界のサッカーを伝え、日本のサッカー文化の礎を築かれた。貴重な資料を有効に活用したい」と感謝した。

芦屋市立図書館では、書籍類を閲覧できるようにする計画で、９日〜７月２０日には一部を展示する。