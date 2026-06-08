タレントの有吉弘行（52）が、パーソナリティーを務める7日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。NHK朝ドラについて言及した。

NHKは4日、28年度前期連続テレビ小説が、宮藤官九郎脚本、河合優実主演の「ほんのモキチ」に決まったと発表した。有吉は「2028年、2年後？2年後の朝ドラが宮藤官九郎さんだって。2度目の脚本」と宮藤が「あまちゃん」以来2度目の朝ドラ脚本を務めることに触れ、ヒロインについても「で、河合優実さんだって。また人気の子ですから」と語った。

27年前期は、お笑い芸人のバカリズムが脚本を手がける森田望智主演の「巡（まわ）るスワン」が決定しており「バカリズムが来年だっけ？バカリが27かな？」と期待。「だからまた久々に…朝ドラ見なきゃなっていう感じ。朝ドラ見なきゃって、今まで見てないんかいって話なんですけど」と口を滑らせた自身にツッコミを入れた。

有吉は「またちょっと注目にはなりますね」と興味が出た様子で、「バカリズムのやつ見て、次クドカンさんのやつ見てという。また新しい層も取り込んでという感じでしょうか。楽しみでございます」と改めて語った。

なお、すでに発表されている朝ドラは26年後期「ブラッサム」、27年前期「巡るスワン」で、未発表の27年後期を飛び越えて先に28年前期「ほんのモキチ」が発表されている。